Ръст на туристите от Молдова по Северното Черноморие, при германците жената държи парите

„Тазгодишният летен сезон в Кранево беше по-добър от миналогодишния. Най-много бяха българите, украинците, румънците. Посрещнахме и повече туристи от Молдова, по-малко словаци и унгарци", казват хотелиери и ресторантьори в курортното селище."Повечето от туристите предпочитат да почиват при пълен пансион – закуска, обяд и вечеря. През уикенда – особено петък и събота, идват допълнително много туристи, основно българи и румънци", добавят от бранша.

„Това лято в Балчик имаше много туристи, но картината в хотелите е шарена. Има хотели, които отбелязват 10 процента ръст на туристите в сравнение с м.г., има и такива, които останаха на миналогодишното ниво", каза Виктор Лучиянов, хотелиер в Белия град. „На туристическия бизнес пречи несигурната обстановка в Европа заради продължаващата война в Украйна, както и по-малкото средства, с които разполагат европейците, по техни признания, все по-голямата конкуренция от съседните на България туристически държави – Гърция и Турция", добавя Лучиянов.

В курортния комплекс „Албена" отчитат над 10 процента ръст на нощувките, 44 процента ръст на немския пазар, както и удължаване на сезона, заради наситения със спортни и конгресни прояви месец септември.

„Българи, румънци, туристи от Молдова, малко чехи, много малко германци посрещнахме това лято в Каварна", отчита Галин Петков от крайморския град, член на регионалната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите за Североизточна България. „Като цяло сезонът беше добър, имаше повече туристи, както и добра заетост на базата", добавя той.

Сега от туристическия бранш в Добричко се готвят за почивните дни около 6 септември – Деня на Съединението. Има записвания, има вече и запитвания за празнуване на Нова година, добавят от бранша и уточняват, че тепърва ще правят сметките и ще изчислят има ли печалба и колко е тя.

Далеч от общите сметки, търговци в курортите в Добричко виждат конкретната сметка всеки ден. „Туристите това лято не са малко, но купуват по малко, чакат намаления. Не липсват и кражби от търговски обекти – на дрехи, на хранителни продукти, на плажни принадлежности", казват търговци, повечето от които имат дългогодишен стаж „на морето". „Немските туристи тази година купуват като сувенири ключодържатели, скандинавците почти не купуват, украинците много се промениха. Купуват се най-често магнитчета с изгледи от Черноморието", казва продавачка в магазин за сувенири.

„Въпреки че повечето от туристите почиват по системата „Всичко в цената", т.е. изхранването им е осигурено от хотела, в който са настанени, не пропускат и други заведения за хранене в курортите. Предпочитат сачове със свинско и пилешко месо, задушени зеленчуци, каварма кебап, салати. Германците са интересни. Те поръчват коктейли или кафе и капучино. Прави впечатление, че при двойките парите обикновено държи жената. След като огледа внимателно сметката, тя изважда парите, но ги дава дискретно на мъжа, който пък плаща с достолепие на сервитьора, като бакшишът е предварително „консултиран" между двамата. Има и туристи на групи от трима-четирима, които поръчват една пица. Предпочитани, освен пиците, са и спагети", разказват дългогодишни сервитьори.