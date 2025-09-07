ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОПЕК+ повишава добивите на петрол със 137 000 барела дневно през октомври

СНИМКА: Pixabay

Осем члена на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) са дали съгласие за увеличаване на добивите на петрол със 137 000 барела дневно през месец октомври, съобщават от организацията, цитирани от Ройтерс.

В изявлението на организацията се посочват стабилни глобални икономически перспективи и здрави към настоящия момент пазарни фундаменти, предаде БТА.

"С оглед на стабилните глобални икономически перспективи и настоящите здрави пазарни фундаменти, отразени в ниските запаси от петрол, осемте участващи държави решиха да приложат корекция на производството от 137 000 барела на ден от допълнителните доброволни корекции от 1,65 млн. барела на ден, обявени през април 2023 г.", пише в съобщението на ОПЕК, публикувано на сайта на групата.

Решението бе взето днес след виртуална среща между Саудитска Арабия, Русия, Ирак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Следващата среща на ОПЕК+ е насрочена за 5 октомври тази година.

Осемте страни започнаха да увеличават производството през април с ръст от 138 000 барела на ден, последвано от по-големи от планираните увеличения от 411 000 барела на ден през май, юни и юли, 548 000 барела на ден през август и 547 000 барела на ден за септември.

