Ройтерс: ASML става основен акционер във френската компания за изкуствен интелект "Мистрал"

Нидерландската компания Ей Ес Ем Ел (ASML), ключов доставчик на оборудване за производство на чипове от най-ново поколение, се готви да стане основен акционер във френския стартъп за изкуствен интелект „Мистрал" (Mistral AI), съобщи Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че този ход ще доведе до укрепване на европейския технологичен суверенитет.

Ей Ес Ем Ел се ангажира да вложи 1,3 млрд. евро от общо 1,7 млрд. евро, които „Мистрал" набира, като се очаква и да получи място в управителния съвет на компанията, предаде БТА.

Този рунд на финансиране (Серия Си) ще направи „Мистрал" най-високо оценяваната компания за изкуствен интелект в Европа с предварителна оценка от 10 млрд. евро.

Често представян като лидер на Франция и Европа в областта на изкуствения интелект, „Мистрал" се конкурира с американски гиганти като „ОупънЕйАй" (OpenAI) и „Гугъл" (Google) на „Алфабет" (Alphabet).

Дял в „Мистрал" би свързал два европейски технологични лидера, а финансовата инжекция от Ей Ес Ем Ел може да помогне на „Мистрал" да намали зависимостта на Европа от американски и китайски модели за изкуствен интелект.

Нидерландската компания произвежда литографско оборудване, необходимо за производството на най-модерните чипове, и използва изкуствен интелект, за да направи инструментите си по-ефективни. Компанията може да спечели от прилагането на аналитичните данни и решенията на „Мистрал" в областта на изкуствения интелект за подобряване на производителността на своите системи и разработването на нови продукти.

Ей Ес Ем Ел е единственият доставчик на оборудване за екстремна ултравиолетова (EUV) литография за производители на чипове като тайванската компания Ти Ес Ем Си (TSMC) и американската „Интел" (Intel). EUV системите струват около 180 млн. долара и са незаменими за производството на най-усъвършенстваните чипове.

„Мистрал" (Mistral), подкрепян от „Нвидиа" (Nvidia), беше оценен на над 6 млрд. долара след финансирането си от Серия Би миналата година, а „Файненшъл Таймс" съобщи по-рано този месец, че „Мистрал" (Mistral) води разговори с Ем Джи Екс и други инвеститори за набиране на 1 млрд. долара при оценка от 10 млрд. долара.

Компанията е основана през 2023 г. от Артюр Манш, бивш изследовател в „ДийпМайнд" (DeepMind), и бившите служители на „Мета" (Meta) Тимоте Лакроа и Гийом Лампъл.