Зелена вълна на борсите в Европа и Азия въпреки политическите сътресения

Европейските борси започнаха седмицата с възходяща тенденция, докато пазарите насочват вниманието си към предстоящия по-късно днес вот на доверие във Франция, информира Си Ен Би Си.

Очаква се френският премиер Франсоа Байру да загуби вота, който сам поиска на фона на продължаващите спорове между политическите партии за планирани бюджетни съкращения на стойност 44 млрд. евро, предава БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 прибави 0,13 на сто до 9220,07 пункта. Във Франкфурт DAX нарасна с 0,73 на сто до 23 782,38 пункта, а парижкият САС 40 е нагоре с 0,34 на сто до 7701,24 пункта.

В Азия акциите също са предимно в растеж, включително индексите на Токийската фондова борса въпреки политическата несигурност, възникнала след като премиерът Шигеру Ишиба обяви снощи, че подава оставка.

Анализатори коментират, че това е било очаквано от известно време и новината е приветствана като стъпка напред, макар несигурността да остава, тъй като управляващата Либерално-демократическа партия ще трябва да проведе избори за нов лидер. Ишиба ще остане премиер, докато негов наследник бъде избран и одобрен от парламента.

Днес японските власти обявиха също така, че икономиката на страната е нараснала през първото тримесечие на финансовата й година със значително по-силен темп от първоначално отчетения – със сезонно изгладен годишен ръст от 2,2 на сто в сравнение с по-ранната оценка от 1,0 на сто. Това се дължи на по-силното потребление и по-големите запаси, които са повишили растежа повече от очакваното.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 1,5 на сто и закри на ниво 43 643,81 пункта.

Другаде в региона южнокорейският Kospi нарасна с 0,5 на сто до 3219,74 пункта. Австралийският S&P/ASX 200 спадна с 0,2 на сто до 8 849,60 пункта.

Хонконгският Hang Seng се покачи с 0,8 на сто до 25 632,00 пункта, а композитният индекс на Шанхайската фондова борса се повиши с 0,4 на сто до 3825,88 пункта.

На Уолстрийт петъчната търговия приключи със загуби на фона на несигурността дали забавянето на трудовия пазар е достатъчно, за да накара Управлението за федерален резерв (УФР) да понижи лихвите си, за да стимулира икономиката, посочва Асошиейтед прес.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 220,43 пункта или 0,5 на сто до 45 400,86 пункта, по-широкият S&P 500 отстъпи 20,58 пункта или 0,3 на сто до 6481,50 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се сви със 7,31 пункта или под 0,1 на сто до 21 700,39 пункта.

Цените на петрола днес се повишиха с над 1 долар, възстановявайки част от загубите, отчетени през седмицата, на фона на перспективите за нови санкции срещу суровината от Русия след новите нощни ударите срещу Украйна, информира Ройтерс. Алиансът ОПЕК+ освен това даде сигнал за планове да увеличи добива през октомври, но с умерени количества.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 1,24 долара или 1,9 на сто до 66,74 долара за барел, а американският West Texas Intermediate прибави 1,17 долара или също 1,9 на сто до 63,04 долара за барел.