ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъщерята на Вергов - Алена, пусна втора песен, тоз...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21253233 www.24chasa.bg

КМГ: Китайските валутни резерви нарастват през август

КМГ

840
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайските валутни резерви надминаха 3,32 трилиона щатски долара в края на август, което е ръст от 29,9 милиарда долара или 0,91% спрямо юли. Това съобщи Държавното управление за валутен контрол.

Увеличението се дължи на валутни преоценки и промени в цените на активите. През август индексът на долара отслабна на фона на очаквания за паричната политика на водещите икономики и публикуваните макроикономически данни, докато световните финансови активи като цяло поскъпнаха.

Според властите устойчивият растеж на китайската икономика, нейната гъвкавост и жизненост осигуряват стабилна подкрепа за дългосрочната стабилност на резервите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3