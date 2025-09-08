Военната икономика атакува самата Русия - налагат се съкращения на фона на риск от рецесия

Военната икономика продължава да удря по самата Русия, която се готви за съкращения на бюджета, съобщи УНИАН, позовавайки се на "Файненшъл таймс". Според анализа приходите от петрол и газ са спаднали с 20% от началото на годината, растежът на БВП се е забавил почти три пъти, а бюджетният дефицит е достигнал 61 милиарда долара вместо планираните 0,5% от БВП.

Според изданието Министерството на финансите вече обсъжда съкращаване на невоенните разходи, свързани с инфраструктура, субсидии за клубове и санаториуми. Икономисти допускат, че пробойните ще бъдат запушени с нови заеми и частично със средства от резервния фонд, половината от който вече е похарчен за война.

Проблемите се изострят от недостига на работна ръка, упадъка на въгледобивната промишленост, влошаването на качеството на заемите. Затова анализатори отбелязват, че Кремъл може би за първи път ще е изправен пред необходимостта да избира между военни разходи и социални програми на фона на нарастващ риск от рецесия.