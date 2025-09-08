ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бързият влак Пловдив-София спря насред полето зара...

Пощенска банка поема сметките на София

2176
Пощенска банка

Със сериозна преднина пред конкурентите си Пощенска банка е спечелила поръчката за обслужваща банка на Столичната община (СО) и нейните разпоредители с бюджетни средства. Това става ясно от документи, публикувани в профила на купувача на СО в петък, 5 септември.

Решението за избор на изпълнител може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. Прогнозната стойност на търга е 2.5 млн. лв., а срокът за изпълнение - пет години, съобщава Капитал.

Поръчката беше обявена в средата на август, като бяха поканени четири банки. Всички те се включиха в търга, като става въпрос за най-големите по активи играчи на пазара - ДСК, ОББ, Уникредит Булбанк и Юробанк България (която оперира под бранда Пощенска банка). Идеята да се смени Общинска банка, тъй като е с неясна собственост, беше публично обявена през юли, като впоследствие от банката изпратиха писмо, че едностранно прекратяват договора си с общината. Тогава кметът Васил Терзиев заяви: "Нашата борба винаги е била парите на София да бъдат управлявани по най-добрия начин, да се защитава публичният интерес и да седим далеч от "намагнетизирани" хора." Макар да няма преки връзки, "Общинска" често неформално в банковите среди е наричана "банката на Пеевски".

Иван Василев, зам.-кмет по финанси в оставка, обаче обясни пред общински съветници преди няколко седмици, че от Общинска банка са дали уверения, че ще изчакат да бъде подписан нов договор и да има нова финансова институция, която да се занимава с това.

Пощенска банка е получила цели 98 точки, с което убедително води в класирането. На второ място е ДСК със 76.62 т, на терто - Уникредит Булбанк с 48.37 т, а на четвърто - ОББ с 29.12.

Критериите за оценка на офертите включваха месечна такса за обслужване на физически ПОС терминали, условията за превалутиране на евро и йена (отклоненията в процент от референтния валутен курс), както и такса транзакция за безналични картови плащания на физически ПОС терминал в процент от сумата на транзакцията за карти от България и чужбина. Пощенска банка е предложила нулеви такси и отклонения в курсовете.

Освен това са разгледани и срок за обслужване на плащанията през СЕБРА, броя клонове/офиси на територията на Столичната община, срок за откриване на банкова сметка.

Известна полемика в общинския съвет имаше около това дали в конкурса няма да влезе и най-голямата банка местна собственост - Първа инвестиционна банка, но тя отпадна от него и не бе поканена. Причината e, че ПИБ не покрива критерият да има "висок кредитен рейтинг (не по-нисък от BBB- по Fitch/S&P/BCRA или Baa3 по Moody's)", каквито само ПИБ няма. Тя има присъден дългосрочен рейтинг само B от Fitch. Критериите за избор на нова обслужваща бяха изготвени от работна група, в която са участвали общинските съветници от ПП-ДБ Бойко Димитров и Благовеста Кенарова, Вили Лилков от "Синя София" и Емилия Ангелова от "Спаси София". ГЕРБ не бяха излъчили свой представител, стана ясно по време на заседание Комисията по финанси през август.

Пощенска банка

