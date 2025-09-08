"СпейсЕкс" купува честоти за 17 млрд. долара, за да разшири предлагането на "Старлинк"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Космическата компания "СпейсЕкс" (SpaceX) на милиардера Илон Мъск придоби честоти на стойност 17 милиарда долара от американския оператор "ЕхоСтар" (EchoStar), като част от усилията за разширяване на операциите на сателитната мрежа "Старлинк" (Starlink). Това съобщиха двете компании днес в общо изявление, цитирано от Франс прес и Асошиейтед прес.

Сделката цели да развие услугата за директен достъп от смартфони към някои от сателитите на "Старлинк", без необходимост от допълнително устройство (direct to cell), предаде БТА.

"СпейсЕкс" изстреля в началото на 2024 г. първите си сателити, които могат да осигуряват директни комуникации със съвместими смартфони. Компанията вече разполага с 600 такива сателита от общо около 8000 в орбита.

Освен текстови и аварийни съобщения клиентите на мрежата "Старлинк" вече имат достъп до приложения, социални мрежи и платформи за съобщения в отдалечени райони, подчертава компанията на Мъск на сайта си.

За да предоставя тези услуги, "СпейсЕкс" си партнира с десет оператора, работещи в Северна и Южна Америка, Австралия, Япония, Швейцария и Украйна.

"Над 50 процента от планетата все още не са обхванати от наземни услуги", припомня "СпейсЕкс", заявявайки, че остава "ангажирана да работи с мобилни оператори в глобален мащаб".

Сделката предвижда някои клиенти на "ЕхоСтар" да получат достъп до новата услуга, уточнява съвместното съобщение на двете компании.

В електронната търговия преди откриването на борсата в Ню Йорк акциите на "ЕхоСтар" поскъпнаха с 22 процента до 82 долара за акция.