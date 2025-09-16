Батериите са все по-евтини, но цените на колите няма да падат

Акумулаторите на масовите електрически автомобили вече са около 3000 евро

Електрическите автомобили са скъпи, защото батериите им са с висока цена. Или така поне беше досега. От години се пише, а всички се надяваме, че електрическите коли ще станат по-достъпни.

Докато при автомобил с двигател с вътрешно горене най-скъпият компонент е самият мотор, при електромобилите това е батерията.

От друга страна, електрическият двигател не е толкова скъп. Подобен паралел съществува и в случая със сравняването на остатъчната стойност на кола при препродажбата ѝ. Ако не броим корозията на каросерията, цената на класически автомобил с двигател с вътрешно горене значително намалява от лошото състояние на силовия агрегат. Не става въпрос само за налягането на компресията, но и за износването на множество аксесоари, като турбокомпресори, дизелово впръскване и т.н.

При електрическите автомобили стойността им значително пада от намаляващия капацитет на батерията. Казано по-просто,

кола на ток с повредена батерия отива за скрап

Именно заради високата си цена.

Въпреки че батериите все още се възприемат като много скъпи, цените им постепенно падат. Според немското списание Auto Bild, базирайки се на анализ на консултантската компания P3, цената на батериите за електрически автомобили се е сринала с 92 процента през последните 20 години. Само миналата година тя е паднала с една пета. Представителите на P3 може би са малко смели, твърдейки, че “съхранението на електроенергия никога не е било толкова евтино, колкото е днес”.

Цените на батериите зависят от използваната технология. Според репортаж на Auto Bild, ако вземем предвид никел-манганово-кобалтовите (NMC) батерии, които могат да бъдат намерени в електрическите автомобили на Volkswagen, Mercedes-Benz или BMW, тогава един киловатчас струва 58 евро. Ако се има предвид базовият VW ID.3 с батерия с общ капацитет 55 kWh, тогава цената за него би била 3200 евро.

Tesla Model S има значително по-висока цена за батерия от 100 kWh, а именно 10 000 евро.

Tesla не разкрива продажните цени

на автомобилните си батерии. Потребители в социалните мрежи обаче споменават за цени от 20 000 до 25 000 евро, в зависимост от това дали е нова, или ремонтирана батерия.

Tesla пази в тайна истинската цена на батерията, но иска от клиентите за подмяна над 20 000 евро.

Енергийно ефективните с желязно-фосфатни електроди (LFP) са малко по-евтини. P3 посочва цена за kWh от 54 евро. За съжаление, LFP е по-слабо разпространен в Европа. Използва се от Tesla Model Y, автомобилите на BYD или новия Opel Frontera-e. В Китай, от друга страна, LFP представлява приблизително 75 процента от новите електрически автомобили.

Високите цени на батериите

се определят от цената на лития на световния пазар

Само преди две години киловатчас батерия струваше два пъти повече. По това време цената, обявена за NMC батерия, бе 140 евро за kWh или 127 евро/kWh за LFP. Това са клиентски цени.

LFP батериите са най-евтини.

Гореспоменатата компания P3 очаква цените на батериите да паднат с още 10 до 15 процента. Ако това се случи, най-малката батерия за гореспоменатия ID.3 би струвала около 2800 евро.

Намаляването на цената се дължи както на технологичния прогрес, така и на постоянното нарастване на продажбите на електромобили.

Според специалистите обаче фактът, че производствената цена на една батерия ще намалее, не означава, че тя ще бъде по-евтина за крайния клиент. Маржът на търговците също играе роля. Така че прогнозите са, че въпреки по-достъпните батерии, електрическите автомобили няма да станат по-евтини.