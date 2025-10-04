Активното окачване сканира пътя и подготвя колата за неравности

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автомобилите няма да се накланят и ще водят като "летящи килимчета"

Близкото бъдеще на автомобилите е свързано освен с електрическите мотори и с необикновено окачване. Не говорим за адаптивно окачване, а за активно, което е доста е различно.

Адаптивното окачване подобрява реакцията на колата, докато активното окачване я променя фундаментално, предлагайки ниво на контрол и комфорт, което на практика преодолява физическите закони.

Широко разпространеното в много от премиум марките адаптивно окачване бързо регулира твърдостта на амортисьорите, за да реагира на неравностите по пътя и завоите. То подобрява стабилността и комфорта, като намалява наклоните в завои, но не ги премахва напълно. В режим “комфорт” окачването поглъща неравностите като луксозен седан. При избор на “спорт” моментално се втвърдява за по-голяма стабилност в завоите.

Активното окачване е следващо ниво. С помощта на камери то

дори предвижда препятствия и завои,

като буквално държи автомобила хоризонтален.

Системата разполага със собствена енергийна система и сложни мотори (електродвигатели или хидравлични помпи) на всяко колело. Най-иновативните системи дори използват стереокамери и GPS данни, за да сканират пътя напред и да предвидят неравности или предстоящи завои.

Във вираж окачването може да прилага сила, която държи купето перфектно хоризонтално без никакъв наклон. При спиране не се допуска накланяне напред, а при ускорение на задната част. Комфортът е невероятен, тъй като неравностите буквално се неутрализират.

Технологията Mercedes-Benz Magic Body Control

В момента най-известният пример е технологията в Mercedes-Benz Magic Body Control,

която буквално чете пътя с камера

Най-новата генерация на Rolls-Royce Planar Suspension също е форма на активно окачване, която гарантира комфорт на “летящо килимче”.

Такъв автомобил с активно окачване се самонивелира при натоварване. И може да повдига и спуска каросерията, за да се качвате и слизате, или да я спуска за аеродинамични условия при висока скорост. Или дори да съобрази височината на бронята си с тази на друг автомобил преди сблъсък.

Системата Rolls-Riyce Pianar Suspension е еталон за комфорт при автомобилите.

Ferrari прилага технологията в модела Purosangue. Всеки от четирите му амортисьора има електрически мотор вътре, способен да натиска или дърпа пръта на пружината. Системата на Porsche в топмоделите Taycan и Panamera използва бързодействаща хидравлика, за да постигне същия ефект.

Сега най-добрият седан ET9 на Nio е възприел дизайн, базиран на сензори и изчисления, разработени от аудиокомпанията Bose преди 25 години. Технологията не е пусната в производство досега, защото от Bose са искали да използват електромагнитни бобини, но те никога не са били достатъчно мощни.

Компания, наречена ClearMotion, е закупила патентите за управление, но използва хидравлика в системата, която продава на Nio. По този начин

колата може да усети неравност

в момента, в който тя се случи, и да реагира почти мигновено. Специалистите сравняват технологичната джаджа с краката на скиор по неравен склон, като в същото време главата остава нивелирана.

За по-добър ефект на активното окачване се изгражда и пълна карта на пътя. В Китай всеки собственик на Nio ET9 качва позицията на всяка неравност в облака. Планът е по-късно всеки с ET9 да може да изтегля 3D карта с висока разделителна способност, докато шофира, така че окачването да може да се подготви за това.