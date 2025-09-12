ЗОРА празнува своя 34-ти рожден ден с традиционната кампания „Веселие с намаление“, която тази година ще се проведе в периода 12–16 септември във всички магазини от веригата и онлайн на zora.bg. Потребителите ще могат да се възползват от отстъпки до -40% на избрани продукти в основните категории техника – от телевизори и бяла техника до малки уреди за дома. Всички продукти над 300 лева могат да бъдат закупени на изплащане в 20 равни месечни вноски без оскъпяване.

С настъпването на есента вниманието отново е насочено към климатиците – уреди, които осигуряват комфорт у дома не само през летните горещини, но и през студените месеци. Благодарение на високата си енергийна ефективност те се превръщат в едно от най-търсените решения за отопление, а кампанията „Веселие с намаление“ е отличен момент за избор на нов модел при изключително изгодни условия.

ЗОРА поставя акцент и върху удобствата в ежедневието – сушилните машини и пералните със сушилня са сред най-желаните уреди в сезона на влажното време, а разнообразието от кухненски помощници като мултикукъри, хлебопекарни и кафемашини внасят уют и топлина във всяко домакинство. За любителите на развлеченията у дома специални предложения очакват почитателите на телевизори с голям екран и аудио системи, които превръщат есенните вечери в истинско преживяване.

Сред най-големите технологични новини е премиерата на iPhone 17, който може да бъде поръчан предварително от търговска верига ЗОРА. Наред с него на потребителите се предлагат и най-новите сгъваеми смартфони на Samsung – Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7. Възможността за пазаруване на изплащане без оскъпяване дава възможност на потребители да се сдобият с най-новите смартфони на изплащане без оскъпяване.

„Вече 34 години ЗОРА е до българските семейства с качествени уреди и коректно обслужване. Радваме се, че с всяка изминала година успяваме да разширим продуктовото си портфолио и да предложим на клиентите си най-доброто от света на технологиите. Кампанията „Веселие с намаление“ е нашият начин да отбележим празника заедно с тях – с атрактивни предложения, гъвкави условия и празнично настроение“, коментират от ЗОРА.

Днес ЗОРА разполага с 46 магазина в цялата страна, като онлайн платформата zora.bg предлага еднакви и конкурентни цени с тези във физическите обекти.

Веселие с намаление е най-добрият момент да се обнови домът с модерни технологии и практични уреди на специални цени. Кампанията ще продължи от 12 до 16 септември и ще посрещне клиентите с много поводи за усмивки.