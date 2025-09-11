Живеем във времена на епични технологични промени и трябва да сме подготвени с предизвикателствата, каза вицепремиерът Дончев по време на откриването на „Robotics Strategy Forum 25“.

Българската индустрия като дял от БВП е почти три пъти повече от земеделието и туризма взети заедно. Тя има нужда от инженери, от индустриални терени, от повишаване на добавената стойност. Но българската индустрия има нужда и от самочувствие. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на откриването на „Robotics Strategy Forum 2025“ в София тех парк. Технологичното събитие е едно от най-мащабните в Югоизточна Европа, посветено на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект. Тази година то акцентира върху технологиите, създадени в България и в него участват лидери от индустрията, предприемачи, инвеститори и академичната общност.

„Като преподавател знам, че студентите имат такива постижения, каквито успееш да им внушиш. Ако по цял ден повтаряш на някой, че не може и нищо няма да направи – то обезателно нищо няма да направи. Ако успееш да му дадеш кураж, че ще се справи – по всяка вероятност ще се справи. Българската индустрия има нужда от повече самочувствие и това зависи от всички нас“, каза Дончев.

Той подчерта, че живеем във времена на епични технологични промени. „Те няма да останат само технологични. Те ще променят икономиката и обществата. И не трябва да се съпротивляваме, а да ги оптимизираме по най-добрия начин, да се подготвим за предизвикателствата“, заяви министърът.

Пред участниците във форума Дончев добави още, че в подкрепа на българските малки и средни предприятия за иновации и научноизследователска и развойна дейност за програмния период са на разположение 5 млрд. лв. Наблегна също, че София тех парк е изключително важно звено за българската иновационна инфраструктура и припомни, че след няколко месеца в България ще бъде обособена една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на ЕС.

Събитието се организира от Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi). Тази година към организаторите се включват още Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Клъстер “Мехатроника и автоматизация” (КМА), както и Българска браншова камара – машиностроене. Широкото обединение от професионални организации има за цел да насърчи българския технологичен сектор и стратегическите партньорства в него.

Обособени са четири стратегически зони за бизнес и иновации. Сред партньорите на събитието са София Тех Парк, Фонд мениджър на финансови инструменти (ФнФ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа.