Европейската комисия ще подкрепи производството на малки и по-евтини автомобили

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Европейския парламент в традиционната си годишна реч. Наред с редица кризисни теми, една от тях бе и автомобилната индустрия. Лидерът на ЕК заяви:

"Тя е стълб на нашата икономика и индустрия. Европейска гордост. Милиони работни места зависят от това. По-рано тази година дадохме на сектора повече гъвкавост за постигане на целите за 2025 г. Това работи. Спазвайки технологичната неутралност, сега подготвяме преглед на решенията, подготвени за 2035 г. ", заяви лидерът на ЕК.

Това може да се тълкува като сериозно начало на дебата дали решението за забрана на продажбата на всички нови автомобили с двигатели с вътрешно горене през 2035 г. ще остане в сила или ще бъде отложено. Европейската автомобилна индустрия лобира усилено за смекчаване на тази мярка и за разрешаване на продажбата на хибриди и модели с двигатели с въътрешно горене с ниски емисии.

"Милиони европейци искат да купуват достъпни европейски автомобили. Ето защо трябва да инвестираме в малки, достъпни коли за европейския пазар, но също така и за да отговорим на нарастващото световно търсене. Ето защо ще предложим да работим с индустрията по нова инициатива за малки достъпни автомобили. Вярвам, че Европа трябва да има свой собствен електрически автомобил. Не можем да позволим на Китай и други да завладеят този пазар. Независимо от всичко, бъдещето е електрическо и Европа ще бъде част от него", допълни Урсула фон дер Лайен.

Все по-строгите регулации направиха производството и цените на малките автомобили по-скъпи до степен, в която те станаха нерентабилни за много производители.