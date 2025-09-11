ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21275394 www.24chasa.bg

ЕЦБ очаква по-голям икономически ръст през 2025 г.

1292
Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард Снимка: Twitter/@amna_news

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви актуализираните си прогнози за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната след двудневното си септемврийско заседание.

Според новите оценки общата инфлация (headline inflation) се очаква да достигне 2,1 на сто през 2025 г. спрямо предишната прогноза от 2,0 на сто, дадена през юни. За 2026 г. прогнозата е повишена до 1,7 на сто при 1,6 на сто преди това, а за 2027 г. е леко понижена до 1,9 на сто спрямо предишните 2,0 на сто.

Инфлацията, изключваща енергийни и хранителни продукти, се очаква да бъде 2.4 на сто. За 2026 г. се очаква тя да спадне до 1,9 на сто, а за 2027 г. до 1,8 на сто. 

Икономическият растеж в еврозоната според ЕЦБ ще бъде по-силен от предвижданията през юни. За 2025 г. се очаква увеличение на брутния вътрешен продукт с 1,2 на сто, спрямо прогнозата от 0,9 на сто през юни. От централната банка посочват, че ръстът ще бъде подкрепен от увеличени домакински доходи, както и от разходи за отбрана и инфраструктурни проекти, пише БТА.

Въпреки това перспективите за растеж през 2026 г. бяха леко намалени – прогнозиран е растеж от 1,0 на сто, докато предишната прогноза беше 1,1 на сто. Прогнозата за 2027 г. остава непроменена и се очаква растеж от 1,3 на сто.

ЕЦБ предупреждава, че рисковете за икономическото развитие на еврозоната остават значителни. Сред тях са търговските напрежения, глобалната икономическа несигурност, по-високите разходи за енергийни суровини и нестабилността на веригите за доставки. Освен това по-високите разходи за енергийни суровини и нестабилността на глобалните вериги за доставки също може да окажат влияние върху растежа, се посочва в актуализираната прогноза на централната банка на еврозоната.

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард Снимка: Twitter/@amna_news

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)