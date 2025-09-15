ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)

В поредния епизод на видеоподкаста "ДЖОБни съвети" на финансовата академия на медийната платформа "24 часа" ще разберете как да управлявате парите си и те да не губят своята стойност чрез застраховки.

Наш гост е Петър Трендафилов - търговски директор на застрахователна компания "Инстинкт". Гледайте епизода, за да разберете дали застраховката е лукс, разход или инвестиция в бъдещето, как да пазим парите и стандарта си на живот при непредвидени събития, дали наистина най-евтината полица е най-добрата.

