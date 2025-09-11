Караджов: "Райънеър" се държат арогантно към правителствата. Имаме унижени българи, затова качваме глобите 10 пъти

Моята оценка за поведението на "Райънеър" е, че се държат арогантно към правителствата, проблем има с тях и в другите държави. Това коментира министърът на транспорта Гроздан Караджов в отговор на питане от "Възраждане" по време на блиц контрол в транспортната комисия на парламента.

Той смята, че позицията на авиокомпанията е: ние превозваме вашите граждани, как ще им го обясните, ако спрем полетите. Това им давало власт и правело министрите на транспорта на която и да е държава безсилни. Помагало им и лобито им в Брюксел, те се радвали на регулации, които им позволявали да се държат фелдфебелски и за 1 см от багажа, излизащ от калъпа, или за тумбеста раничка, да свалят пътници от самолета. "Обиколихме света и България стана известна с клипа на плачещата жена", коментира още министърът.

Колкото до наземните оператори, той смята, че те са подобрили дейността си след серията наказания, установил го от драстично намалелите жалби.

Заради унизените пътници Караджов е внесъл в парламента промени в Закона за въздухоплаването. Те предвиждат 10 пъти увеличение на минималните и максималните прагове на глобите. В момента най-голямата, която е за драстични нарушения, е 10 000 лв., ще стане 100 000. Свидетели сме на унизени българи и моята реакция е такава. Правата на пътуващите са кауза и отстъпление няма на правим и всеки, който ги нарушава, ще понесе най-тежкото наказание, каза той пред депутатите.

Караджов заяви, че само е във връзка със семейството на 9-годишния Мартин, но министерството ги подпомага в процедурата им за обявянане на това действие на "Райънеър" за дискриминационно. Да припомним, че момчето беше свалена от самолета с инвалидната си количка, а по-късно семейството им беше превозено от друга авиокомпания.