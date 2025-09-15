Собствениците на плъгин хибриди рядко шофират на ток

Според последните данни на Европейския съюз, електрическите автомобили с вградени двигатели с вътрешно горене отделят почти толкова CO2, колкото и колите само с двигатели с вътрешно горене. Средно, плъгин хибридите отделят 139 грама въглероден диоксид на километър. Тази цифра е еквивалентна на тази на средно голям бензинов автомобил. Това означава,, че собствениците на зареждащите се хибриди рядко карат само на ток.

Източникът са последните данни на Европейската агенция по околна среда, публикувани от Transport & Environment (T&E). Официално обаче се твърди, че тези превозни средства отделят само 28 грама CO₂ на километър, което помага на индустрията да постигне целите за емисиите и спестява на собствениците данък върху колата в страни като Германия.

Данните, предоставени от производителите на Европейската агенция по околна среда, са събрани с помощта на измервателни уреди за разход на гориво от цели 127 000 plug-in хибрида, регистрирани през 2023 г. При изчисляване на данните на компаниите съгласно стандарта WLTP се приема, че колите се управляват в електрически режим по-често, отколкото е в действителност, обясниха от T&E. Проблемът е общоизвестен, но се е влошил през последните години, дори когато потенциалният електрически пробег на новите плъгин хибриди се е увеличил.