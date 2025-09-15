Ford ще замени Focus с нов модел SUV

Ford се готви да пусне нов кросоувър с размерите на Focus като първа стъпка в радикално преосмисляне на европейския си план, пише сайтът Autocar. Компанията ще пусне на пазара нов средноразмерен SUV през 2027 г., който ще се произвежда в Испания, като по този начин ефективно ще запълни празнината, оставена от Focus, когато той ще бъде оттеглен окончателно от пазара този ноември.

С годишен капацитет от 300 000 бройки в завода си във Валенсия новият кросоувър може да се превърне в една от най-продаваните модели на Ford. Той няма да замени Kuga, а ще се продава заедно с него като отделна моделна линия, въвеждайки "многоенергийно" предложение за задвижване с бензиново-хибридни и електрически двигатели, както направи с Puma.

Тъй като двата автомобила ще се произвеждат паралелно в завода на Ford във Валенсия, се очаква те да бъдат сходни по размер, за да се избегне необходимостта от скъпи промени в производствената линия и процеса, като същевременно споделят ключови компоненти.

Новият модел вероятно ще бъде базиран на същата платформа "C2", която Ford използва за моделите от среден клас C-сегмент в Европа. След като беше използвана за първи път в отиващия си Focus от четвърто поколение през 2018 г., тази архитектура е в основата на редица седани, кросоувъри и SUV-ове по целия свят.

Но макар Ford да се отказа от ангажимента си да предлага само електромобили в Европа от 2026 г., компанията все още трябва да електрифицира напълно автомобилите си до 2035 г. във Великобритания и ЕС.

В момента Kuga се предлага с избор от мек, пълен хибрид или plug-in хибриден двигател. Едно потенциално допълнение може да бъде системата Range Extender (REx), след като Ford потвърди миналата година, че разработва REx технология за SUV-ове и пикапи в отговор на глобалния спад в търсенето на изцяло електрически превозни средства в тези сегменти.

Независимо от задвижващия агрегат, новият модел ще трябва да се различава значително не само от Kuga, но и от кросоувърите Explorer и Capri.

Ford не е дал никакви индикации как може да се казва новият автомобил, но наскоро е подал заявление за регистрация на имената Fuze, Mythic и Hive. Като се има предвид стратегията на фирмата да запази съществуващите имена, е по-вероятно всеки нов хечбек, ориентиран към Европа, да си върне предишното име, и като се има предвид, че той ефективно ще запълни празнината в гамата, оставена от досегашния Focus, това име би изглеждало логично. През последните няколко години компанията е подновила правата и за имена като Zephyr, Orion, Granada и Cortina.