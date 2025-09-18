Новото злато

На минута в целия свят се произвеждат 44,5 кг редкоземни метали. Най-скъпият е скандий - до 7000 долара за кг

Откриването на 17-те елемента отнема 160 г.

За добив на 1 тон се преработват стотици тонове руда, търговията с тях през 2024 г. е за 7,62 млрд. долара

Не така бляскави и грабващи окото като златото и диамантите, 17-те редкоземни елементи са също толкова ценни заради приложението си в почти всички сфери на производството. Наричани са редки заради сложния им добив и преработка и имат ключово значение като компоненти в електрониката, лазерите, военната техника, автомобилната индустрия, зелените технологии, ядрените реактори, медицината, скенерите, катализаторите и къде ли още не...

Имат необичайно добра проводимост, флуоресцентни и магнитни свойства, което ги прави незаменими, когато се смесят в малки количества с по-често срещащи се вещества като желязото например. Никъде по света не се съдържат в самостоятелна руда, а често са в съчетание с радиоактивни елементи като уран и торий. Трудни са за отделяне и пречистване от останалите вещества заради високата си устойчивост на корозия и топлина.

Но всичко това не може да спре търсенето и производството им. Защото без тях в наши дни светът не може да продължи напред. На минута в целия свят се произвеждат 44,5 кг редкоземни метали. СНИМКА: ГЕТИ

По данни за 2024 г. човечеството е произвело 390 000 тона редкоземни метали. За да се получи 1 тон от тях, се преработват стотици тонове руда. Това означава, че на минута се обработват по 44,5 кг, или на секунда – по около 0,74 кг. За да си го представим, нека имаме предвид, че един смартфон съдържа до 0,03 г неодим и 0,02 г паладий, един лаптоп - до 0,5 г редкоземни минерали, както и злато и сребро, а една печатна платка вмества до 60 различни компонента.

Доскоро тези елементи не бяха толкова известни за широката публика, но глобалният пазар за тези елементи през 2024 г. е бил 7,62 млрд. долара, като се очаква до 2030 г. да стигне до 10,78 млрд. долара.

Защо значението им нараства, какъв е геополитическият контекст и какви заводи спряха работа заради липсата на доставки от Китай, четете в брой 8/2025 на сп. "Космос".