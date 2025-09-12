Димитър Радев вече и в управата на ЕЦБ, а България ще има глас в решенията за еврозоната

Гуверньорът на БНБ Димитър Радев вече е част от Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ). Това обяви шефката на банката Кристин Лагард след двудневно заседание за определяне на лихвените равнища, които останаха без промяна.

Лагард приветства Димитър Радев, който ще участва като наблюдател в заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, а от 1 януари 2026 г., когато България влиза в еврозоната, ще е пълноправен член.

„България ще получи право на глас по важни решения за монетарната политика и икономическата стабилност на еврозоната от 1 януари", подчерта Лагард. И допълни, че еврото ще донесе значителни ползи за страната ни, като акцентира върху ролята на ЕЦБ за поддържане на ценова стабилност в средносрочен план. „България ще стане част от пазар с 350 милиона потребители, което ще отвори нови хоризонти за бизнес, инвестиции и растеж", каза тя.

Лагард припомни, че в миналото други страни са имали притеснения при преминаването към еврото, но реалността е показала сериозни ползи - улеснена търговия, по-ниски трансакционни разходи и по-висока мобилност за гражданите.

Шефката на ЕЦБ обърна внимание на това, че България вече е предприела мерки за управляем преход към еврото, което дава възможност на потребителите да проверят коректността на превалутирането. И призова властите да следят строго за спазването на правилата.