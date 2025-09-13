Николай Василев: На наша стажантка БГ банки предложиха с 30% повече от лондонските

Две добри новини съобщи финансистът Николай Василев. Едната била, че българска компания била оценена за 1 млрд. на борсата във Франкфурт. Другата добра новина била, че стажантка в тяхна компания получила предложение за работа от банки в България и от банки в Лондон. Заплатата, която предложили у нас, била с 30% по-висока номинално от тази в Лондон. Василев обяви това в сутрешния блок на Би Ти Ви като пример как заплатите у нас растят.

"Няма да ни излезе сметката до края на годината", прогнозира той по повод на бюджета. Причината да говори за бюджет през последните четири години била, че имало дефицити. "От 20 и няколко милиарда дълг преди четири години, сега дългът е 60 млрд., а до края на този мандат ще бъде 90 млрд.", смята Василев.

"През всичките тези години бюджетът трябваше да бъде на излишък", категоричен е той. Според него пакостникът бил бившият финансов министър Асен Василев, когото Николай Василев критикувал неведнъж. За него големият проблем бил инстинкта на политиците да харчат безпроблемно. Той припомни, че два пъти, докато бил министър, иницирал големи съкращения в администрацията. Тази мярка имала 90% подкрепа в обществото, освен това освободените от работа хора, отивали в частния сектор, където получавали по-високи заплати и били по-щастливи. Десните партии трябвало да бъдат реформатори. Трябвало да намаляват разходите.

Според него българското общество се занимавало с дребнотемие. За това и посочи двете добри новини.