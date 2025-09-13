"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната рейтингова агенция „Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция от AA- на A+, съобщи агенцията, което вероятно ще повиши разходите по заеми за френския държавен дълг, предаде ДПА и БТА.

„Фич" посочи високия и нарастващ публичен дълг на Франция и ограничените перспективи за икономически реформи поради вътрешнополитическата поляризация и нестабилност. Агенцията отбеляза, че Франция е имала три различни правителства от средата на 2024 г., което е индикация за нестабилност.

В понеделник премиерът Франсоа Байру загуби парламентарен вот на доверие след по-малко от девет месеца на поста и се оттегли от него.

Франция, втората по големина икономика в еврозоната, сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в Европейския съюз от 114%, след Гърция и Италия. Бюджетният дефицит на страната наскоро достигна 5,8%, което е значително над лимита на ЕС от 3% от БВП.