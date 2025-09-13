Жп линия с 47 тунела и 67 моста ще свърже революционната столица Йенан със Сиан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високоскоростна железопътна линия, свързваща град Сиан с революционната столица Йенан, провинция Шаанси, навлезе във фаза на отстраняване на грешки и тестване, отбелязвайки значителна стъпка към пълна експлоатация, съобщава „Синхуа".

Китайска железопътна компания „Сиан Груп" съобщи, че тестов влак е преминал пълен пробег по новата железопътна линия.

„Линията е дълга 299,8 км. Тя пресича каньони на льосовото плато и има 47 тунела и 67 големи и средни моста, което е 91% от цялата й дължина", каза Джоу Уеймин, отговорник на железопътния проект Сиан - Йенан.

Проектантският екип е разгледал терена, геологията и опазването на околната среда, за да гарантира както инженерната безопасност, така и хармония със заобикалящата среда.

Проектирана да работи с 350 км/ч, железопътната линия ще намали времето за пътуване между Сиан и Йенан от 2,5 часа на приблизително 1 час, след като влезе в експлоатация до края на тази година. Град Йенан има дълбоко историческо значение, защото тук се е намирала базата на ръководството на Комунистическата партия на Китай между 1937 и 1947 година.

Като първата високоскоростна железопътна линия в революционната област, линията ще играе важна роля в оптимизирането на националната високоскоростна железопътна мрежа, стимулирайки съживяването на селските райони и подкрепяйки развитието на западния регион.