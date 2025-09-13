Гроздан Караджов: Подготовката за обмяната на левовете в евро в „Български пощи“ върви по план

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подготовката в „Български пощи" за обмяната на левовете в евро върви по план, съобщи пред журналисти вицепремиерът и министър Гроздан Караджов.

Той присъства днес на откриването на учебната година във Висшето училище по телекомуникации и пощи, предава БТА.

По думите му над 1000 служители на дружеството вече са преминали обучение, като процесът ще продължи с информационна кампания.

Тя ще включва издаването на брошури за възможни измами по време на обмяната. Паралелно се изработват планове за съвместна работа с МВР, чиито служители ще бъдат в пощенските клонове през целия работен ден, за да осигурят сигурността на гражданите.

На интернет страницата на дружеството вече е създадена рубрика „Често задавани въпроси". Според вицепремиера тя отразява теми, поставени от гражданите по време на стотици срещи с местните общности.

Гроздан Караджов подчерта, че е осигурена необходимата техника за броене на монети и банкноти, както и за проверка на тяхната автентичност. „Смятам, че в оставащите няколко месеца допълнително ще бъдат проиграни всички варианти", допълни той.

Относно внесения вот на недоверие, Караджов заяви, че той е неоснователен.

„Ако този вот беше направен преди една година срещу собствената им сглобка, щеше да има основание, защото закъснението с повече от три години по Плана за възстановяване и устойчивост беше управленски провал. Но днес не само че преодоляхме това закъснение, а вече имаме над един милиард евро повече, отпуснати при последната междинна проверка от ЕК", посочи министърът.

Той допълни, че до края на годината страната ни очаква и още средства по Плана, а бизнесът вече усеща ефекта от неговото изпълнение.