Bulgaria Wants You представи новия си сайт – дигитален дом за всички българи, където и да се намират по света. Сайтът bulgariawantsyou.com е не просто кариерен портал, а революционен инструмент, който позволява компаниите да търсят подходящи служители, вместо да чакат те да ги открият.

„Създадохме Bulgaria Wants You през 2020 г., за да се противопоставим на демографската криза. От тогава до сега вече виждаме, че тенденцията се обръща – по данни на Националния статистически институт (НСИ) в последните 3 години повече хора се завръщат в България, от колкото заминават. Разбира се, че това ни радва, но все още имаме да извървим дълъг път преди да постигнем това ниво на родолюбие и национална гордост, което искаме. Новият ни сайт е нашият начин да докажем, че България е място на възможности и смисъл.", коментира Андрей Арнаудов, съосновател на Bulgaria Wants You.

Чрез новите функционалности компаниите вече ще могат проактивно да търсят подходящи кандидати, а интегрираният чат премахва излишните бариери, като създава директен контакт между работодатели и таланти.

Обновената секция „Живот" е особено ценна за българите в чужбина, които често се колебаят дали да се завърнат. Сега те могат да получат достоверна и обобщена информация за условията на живот в родината – не през слухове или стари впечатления, а чрез актуални данни и анализи.

„Това, което ни отличава, е че не гледаме само професионалното развитие. Чрез секцията „Живот" в сайта предлагаме на хората поглед върху реалната среда – как се живее в различните градове, какви са разходите, какво е здравеопазването, какви са възможностите за бизнес и т.н. Вярваме, че така всеки може да направи информиран избор къде да гради бъдещето си", коментира Иван Христов.

През изминалите пет години Bulgaria Wants You се утвърди като лидер в сферата на employer branding, организиране на кариерни събития, и платформа за обяви за работа. През юни тази година организацията събра рекорден брой посетители на най-мащабния кариерен форум в страната – „България на пет океана". Събитието в София привлече над 4500 души и близо 80 компании, изпълни 3600 кв. м. изложбено пространство, разгърна се на две сцени и доказа, че когато става дума за бъдещето на пазара на труда, Bulgaria Wants You е двигател на истинска промяна.

Посланието „Твоето място е тук. От 681-ва насам." е повече от слоган. „То е покана към всички българи – независимо дали живеят в София, Мадрид или Хага – да си припомнят, че родината е мястото, което може да им даде не само дом, но и перспектива", допълва Андрей.

Споменавайки Мадрид и Хага, основателите напомнят, че следващите кариерни събития, които са организирали за нашите сънародници в чужбина, са именно там – в Мадрид на 9 октомври и Хага на 9 ноември.

Всеки, който иска да достъпи пълната информация за живот в България, да се възползва от кариерните възможности на сайта и да следи бъдещите събития на Bulgaria Wants You, трябва само да се регистрира на bulgariawantsyou.com и да качи своето CV.