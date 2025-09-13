Жътвата на царевицата започна в Добричко с ниски добиви

Жътвата на царевицата започна в област Добрич, съобщават от областната дирекция „Земеделие". От 665 217 дка засети площи с културата са пожънати 32 794 дка. Средният добив в началния етап е 215,1 кг/дка. Само в две от осемте общини от област Добрич не са започнали прибирането на реколтата от царевица - Крушари и Шабла. Там има засети съответно 77 200 дка и 41 000 дка. В община Тервел са пожънати 4500 дка царевица за фураж, като те са приспаднати от общия брой засети декари с културата в областта. Засетите площи с царевица през м.г. са били 816 340 дка. Тогава средният добив е бил 296,3 кг/дка. При номални години средният добив от царевица е около 800 кг/дка.

Пожънати са 561 200 дка с маслодаен слънчоглед от засети 969 390 дка. Средният добив от културата е 164,3 кг/дка. Най-много пожънати декари от слънчоглед има в община Балчик, където от 99 500 дка засети,са прибрани 89 000 дка със слънчоглед. Средният добив там е 165 кг/дка.

През миналата стопанска година засетите площи с маслодаен слънчоглед са били 932 850 дка, а средният добив от културата е бил 180,2 кг/дка. Засетите площи с царевица са били 816 340 дка. Тогава средният добив е бил 296,3 кг/дка.

„Добивите при пролетниците – царевица и слънчоглед, са трайно ниски през последните три-четири години. Те изобщо не могат да покрият себестойността на декар продукция", заявяват земеделци от Добричко. Те добавят, че смятат да се ориентират повече към есениците – пшеница, ечемик.