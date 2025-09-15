В Германия призовават за пълна забрана на алкохола зад волана

Германският съвет за безопасност на движението по пътищата (DVR) отново призова за пълна забрана на алкохола зад волана. Апелът идва в контекста на тревожни данни: през 2024 г. 17 776 души са били ранени при пътнотранспортни произшествия, свързани с алкохол в Германия, а 198 са загубили живота си. Средно на всеки 15 минути се е случвал инцидент, свързан с алкохол.

"Алкохолът зад волана остава една от основните причини за сериозни пътнотранспортни произшествия. Ето защо призоваваме за обща забрана на алкохола за всички, които участват в движението по пътищата, независимо дали шофират кола, мотоциклет, електрическа тротинетка, велосипед или електрическа тротинетка", заяви президентът на DVR Манфред Вирш.

Правилото за нулев алкохол вече се прилага за шофьори под 21-годишна възраст, начинаещи с пробация и водачи на търговски пътнически превозни средства. Германските закони за шофиране в нетрезво състояние включват разпоредба, че ако водачът има над 0,03% - 30 мг алкохол в 100 мл кръв, при инцидент, може да бъде глобен за шофиране в нетрезво състояние. Ако бъде хванат, но не е замесен в инцидента, с концентрация на алкохол в кръвта от 0,05% до 0,11%, той може да бъде глобен до 1000 евро и да му бъде забранено да шофира.