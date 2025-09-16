Цветовете на автомобилите, които най-често избират европейците

Въпреки че индустрията за бои е напреднала драстично и предлагането на цветове никога не е било по-богато, европейските клиенти все още избират най-често основните цветове. Скорошен анализ на Jato Dynamics разкри, че на петте най-големи европейски пазара почти 70 процента от новите автомобили са боядисани в сиво, бяло или черно. Сивото избират 27,3% от клиентите, бяло - 22%, черно - 18%, синьо - 12,1%, червено - 7,4%, сребро - 5,4% и зелено - 2,8%.

Jato Dynamics отбелязва, че дори при автомобили, които се рекламират в ярки цветове, като например Renault Clio, който най-често се вижда по рекламите в синьо, повечето купувачи все още избират сдържани и неутрални тонове, вместо крещящи нюанси.

Fiat 500 и новото Renault 5 са ​​малко по-различни. Данните за продажбите показват, че 14% от новите модели Fiat 500 са боядисани в черно, но също така 12% в жълто и още 12% в златисто. Освен това, червеното е над средното за индустрията с 8% от продажбите, синьото със 7%, зеленото с 3% и розовото също с 3%. Може би най-интересното е, че въпреки че сивото съставлява 27,3% от всички нови автомобили в Европа, само 2% от новите Fiat 500 се предлагат в този цвят.

Проучването разглежда и как клиентите избират интериора на своите автомобили, а резултатите варират значително в различните страни. Германските и британските клиенти са по-склонни към по-луксозните версии. 57% от германците и 53% от британците са готови да платят между 500 и 1000 евро за кожени седалки.

Платът все още е най-популярният вариант в Южна Европа: 85% от испанците и три четвърти от италианците и французите избират по-достъпния вариант. Френските купувачи нарушават конвенциите при избора на цвят за интериора. Почти половината от тях избират алтернативи на черното.