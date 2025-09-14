Шефът на немската фабрика на "Тесла" е оптимист за бъдещото търсене на електромобилите

Ръководителят на германската фабрика на производителя на електромобили "Тесла" (Tesla) изрази оптимизъм относно натовареността на завода край Берлин, въпреки предизвикателните пазарни условия, предаде ДПА.

"В момента имаме много добри продажби и затова преразгледахме производствените си планове за третото и четвъртото тримесечие", в интервю за германската осведомителна агенция управителят на завода Андре Тиериг, предаде БТА.

"Следим развитието на пазара и продължаваме да наблюдаваме положителни сигнали за всички пазари, на които доставяме", добави Тиериг. "Разбира се, това далеч надхвърля Германия. Доставяме за над 30 пазара и определено виждаме положителна тенденция там."

Германският пазар обаче представлява предизвикателство за "Тесла". Въпреки че регистрациите на електрически автомобили в Германия са се увеличили през август в сравнение с миналата година, продажбите на "Тесла" са намалели според Федералната служба по моторните превозни средства.

Бяха регистрирани около 1 400 автомобила на "Тесла", което представлява почти 40 процента спад спрямо предходната година. Междувременно китайски конкуренти на електрически модели печелят позиции на германския пазар.

Продажбите на електрически автомобили спаднаха миналата година след премахването на субсидиите. Правителството имаше за цел да насърчи електромобилността чрез стимули за покупка, като например предвиждани данъчни облекчения за фирми, които купуват електромобили.

През 2035 г. се планира да влезе в сила забрана на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз, въпреки че мярката все още се обсъжда. Тиериг предупреди Берлин, че такива дебати могат да застрашат индустрията за електромобили в източната част на Германия и призова правителството да даде ясна подкрепа за електрическите превозни средства.

От март 2022 г. "Тесла" произвежда електрически автомобили в Грюнхайде край Берлин, като заетите там работници са около 11 000. Еколози изразяват притеснения, тъй като заводът се намира частично в защитена водна зона. Плановете за разширяване на фабриката са поставени на пауза поради пазарните условия, въпреки че е предвидена строителството на товарна жп гара.