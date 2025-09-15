ЕС ще спасява германския автомобилен райх

Легендарни марки го закъсаха, молят да се отложи забраната за продажби на нови коли с двигатели с вътрешно горене

Германските производители са в безпрецедентна криза и спасението трябва да дойде от Европейската комисия. Те настояват ЕС да отложи забраната за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили, която трябва да влезе в сила след 10 години.

Целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите на CO2 вече не са постижими, заявиха в ново писмо до политиците лидерите на европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) и техните доставчици.

След години на изключителни печалби нещата в момента вървят надолу за автомобилните производители.

Volkswagen Group е доставила по-малко автомобили

през последното тримесечие, отколкото преди година. През месеците април до юни групата е продала 2 243 700 коли от всички марки по целия свят, което е с 3,8% по-малко от същия месец миналата година.

Продажбите на Audi се свиха с 11,3%. Основната марка Volkswagen загуби 5,2%. Skoda и Seat/Cupra за разлика от тях отбелязаха ръст. Бизнесът е особено слаб в Китай, където през последните три месеца са доставени 19,3% по-малко автомобили.

Продажбите на електрически коли също претърпяха спад. През първата половина на годината компанията доставя 317 200 електрически модела по целия свят, с 4400 по-малко, отколкото през същия период на 2023 г. Това се дължи главно на слабото търсене в Европа и САЩ, където са доставени с 15% по-малко електромобили.

BMW също има спад в печалбите за изминалата фискална 2024 година. Баварската марка е спечелила 7,7 милиарда евро след данъци. Това звучи много, но е с 37% по-малко от предходната година. В допълнение към слабите продажби в Китай базираната в Мюнхен компания също претърпя проблеми със спирачките, закупени от доставчика Continental.

Печалбата на Mercedes се е сринала с над две трети от април до юни

до 957 млн. евро. Това е около 69% по-малко от миналата година. Като причини за това компанията от Щутгарт посочи митата в САЩ и по-малките продажби. От април за S-класата в САЩ се налага мито от 27,5 процента, а преди това беше 2,5%.

От друга страна, Mercedes-Benz отчете консолидирана печалба от приблизително 2,7 млрд. евро през първата половина на годината при 6,1 млрд. преди година. Volkswagen Group, която включва Porsche и Audi в допълнение към основната си марка, също продължи да отчита печалби от милиарди, както и BMW. Но ако тенденцията продължи, германската автомобилна тройка ще бъде принудена да свие производството и да затвори заводи, да уволни стотици хиляди работници и да намали инвестициите в нови модели.

Това положение косвено засяга и България

- износът ни към нашия най-важен търговски партньор се влошава с всеки изминал месец и се свива през първата половина на 2025 г. с близо 15%, или с около 1 млрд. лв. Към края на юни той възлиза на приблизително 5,7 млрд. лв., което е най-ниската му стойност от 2021 г. насам. Това се дължи в голяма степен на износа на авточасти и неслучайно у нас вече има два случая на затворени заводи за такава продукция, чийто основен клиент бяха големите немски автомобилопроизводители.

Президентът на германския Килския институт за световна икономика (IfW)) Мориц Шуларик смята, че нито един от трите автомобилни производителя – Volkswagen, BMW и Mercedes,

няма да оцелее в сегашния си вид през следващите пет години

Според Шуларик процесът е свързан с прехода към електромобилност, който е бил пренебрегнат. На въпроса какво всъщност означава да се завърши десетилетието под някаква друга форма, Шуларик отговоря: “Да бъдеш изкупен, да бъдеш разделен, да се слееш под друга форма”.

“Проблемите на отделните компании са различни, но ситуацията за индустрията и нейните служители като цяло вече е несигурна”, казва ръководителката на синдикалната организация IG Metall Кристиане Бенер. Предизвикателствата се увеличават. Данните за продажбите отпреди коронавируса в ЕС в момента не може да бъдат достигнати.

“В резултат на това фабриките не работят с пълен капацитет

и водим трудни дискусии, за да гарантираме, че служителите няма да понесат трудноситте сами”, казва Бенер.

Синдикалният представител вижда и вътрешни проблеми, за които мениджмънтът трябва да поеме отговорност. “Акционерите също трябва да приемат намаление на дивидентите. Трябва да се справим заедно с това”, казва Бенер. Ситуацията обаче е трудна за някои доставчици. Натискът върху разходите и високите инвестиционни разходи за трансформация, съчетани с липса на печалби, тласкат мнозина на ръба на оцеляването, добавя Бенер.

Mercedes може да ползва двигатели на BMW

Mercedes-Benz е в напреднали преговори за използване на четирицилиндровите бензинови двигатели на BMW в широка гама от бъдещи автомобили, като част от радикално преосмисляне на стратегията си, предизвикано от по-бавното от очакваното приемане от клиентите на електрическите коли.

Потенциалното сътрудничество би позволило на BMW да предостави ново поколение бензинови двигатели за използване в моделите на Mercedes, от CLA, през GLA, GLB, C-класа, E-класа и GLC до предстоящия Little G.

Сделката между конкурентните компании е формулирана като стратегическа стъпка към намаляване на разходите за разработки. За Mercedes тя би осигурила доставка на двигатели, които отговарят на стандартите Euro 7, което е от решаващо значение за продължаващото производство на модели с двигатели с вътрешно горене. Това би им помогнало да разширят предлагането на plug-in хибриди без допълнителни големи инвестиции в разработването на четирицилиндрови двигатели.

Предложеното партньорство може да обхване и глобални производствени центрове, включително потенциален съвместен завод за двигатели в САЩ, за да се избегне повишаване на вносните тарифи.

Ако бъде постигнато споразумение, това би било исторически първи случай два германски производителя на луксозни автомобили да споделят двигатели и потенциално дори трансмисии в дългосрочен план.

Съкращават над 51 000 работни места

Германската автомобилна индустрия е съкратила над 51 000 работни места през последната година според доклад на консултантската компания EY. Заетостта в сектора е спаднала с близо 7%, което я прави най-засегнатата в германската индустрия.

Хилдегард Мюлер - президент на Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA), заяви, че наложените американски мита изискват милиарди евро допълнителни разходи всяка година, което е тежко бреме, докато производителите на автомобили се справят с прехода към електрификация.

През 2024 г. Германия е изнесла около 450 000 превозни средства за САЩ, докато германските производители на автомобили са произвели над 840 000 коли в американски заводи, като приблизително половината от тях са били изнесени в световен мащаб. Този модел на трансгранично производство е особено уязвим към внезапни промени в политиката.

От началото на 2024 г. няколко автомобилни производителя и доставчика, включително Ford, Stellantis, Volkswagen, ZF и Bosch, обявиха съкращения или затваряне на заводи в Европа. Освен това свиващите се портфейли с поръчки, заедно с нарастващите разходи за енергия и труд, подкопават индустриалната конкурентоспособност на региона.

