Алуминият – идеалният заместител на опаковките от пластмаса, рециклира се безкрайно и запазва вкуса

Преходът обаче още е труден, защото материалът е по-скъп, а потребителските навици не се преборват лесно

Безкрайно рециклируем, по-лек от стъклото, нечуплив, притежава отлични защитни качества. Всички тези предимства на алуминия го правят идеален заместител на пластмасата в производството на опаковки и натискът на правителствата към кръгова икономика подтиква все повече компании да се насочат към него.

Всяка година над 30 млн. тона алуминиева скрап се рециклират в световeн мащаб, което прави материала един от най-много повторно използваните. Голяма част от тези отпадъци са именно от кутии за напитки. Почти 75% от досега произведените 1,5 млрд. тона алуминий все още се използват, сочат данни на Международния институт по алуминия.

Рециклирането на алуминий спестява 95% от енергията,

необходима за първичното производство, и намалява емисиите на парникови газове с над 90% в световен мащаб.

Освен това металът не губи свойствата си в процеса за разлика от пластмасата. При рециклирането пък се отделя голямо количество енергия, която може да се използва за други дейности. Един тон рециклиран алуминий спестява до 8 тона боксит (суровина за производство на алуминий), 14 000 киловатчаса енергия и 7,6 кубически метра депа за отпадъци. Алуминиевите кутии съдържат 71% рециклирано съдържание - 20 пъти повече от пластмасовите.

Последните данни на Евростат за 2023 г. показват, че на ниво Европейски съюз процентът на рециклирани алуминиеви опаковки достига до 67. Водещи държави в това отношение са Белгия с 80%, Италия със 77%, Нидерландия със 76%. Данните за България са от 2022 г., като

процентът у нас е сред най-ниските - 58,3 на сто.

По данни на Евростат се очаква търсенето на алуминий да се увеличи с още 50% до 2050 г., достигайки над 9 милиона тона търсене на скрап в ЕС.

Вторичното производство на алуминий в световен мащаб представлява два пъти повече от първичното. В резултат на това алуминиевият скрап от рециклиране е ценна стока, търгувана навсякъде по света, и основният източник изобщо за производството на алуминий.

Вторичната преработка е наистина важна цел за Европейския съюз, който в последните години все повече затяга изискванията, особено в областта на опаковките.

Последният приет документ - Регламентът за опаковките и отпадъците от опаковки, действащ до 2030 г.,

задължава процентът на рециклиран материал в опаковките да достигне до 60

за пластмасовите, 65 за алуминиевите, а за стъклените - до 80%. Целите за рециклиране на опаковките пък са 50% до 2025 г. и 55% до 2030 г. за пластмасовите, а за алуминиевите - съответно 50 и 60%.

Алуминият има и други предимства. Например той е с около една трета по-лек от стъклото. Това спестява много енергия при транспортирането му - около 900 грама емисии на въглероден диоксид, или с 49% по-малко спрямо стъклените бутилки. Опаковките са и здрави, така че могат да се подреждат една върху друга и така да се транспортират повече напитки. По тази причина

част от винената индустрия също се насочва към замяна на стъклото с алуминий

Кенчета, изработени от него, се охлаждат бързо, осигуряват превъзходно метално платно за етикетиране на 360 градуса и - може би най-важното, запазват вкуса и свежестта. Материалът е напълно непромокаем и без никакъв мирис, няма никакви вредни отделяния при нагряване.

Но големият недостатък на този материал е скъпото му производство. Разходите надминават 4 пъти тези на стъклото, а освен това процесът изисква два пъти повече енергия.

Потребителските навици и нагласи също може да се окажат трудна за преодоляване бариера. Стъклената бутилка вино например е неразделна част от традиционната му консумация, особено за тържествени поводи, признава Марк Лансли, изпълнителен директор на Broadland Drinks - производител на алуминиево бутилирано вино. Но пък припомня, че потребителите вече свикнаха с въвеждането на винтовите капачки за вино.

Понякога формата на опаковката е ключова част от идентичността на една марка. Много от това, което потребителите свързват с любимите си марки, е било умишлено продиктувано от тях и промяната може да изисква много убеждаване, отбелязва Джейми Стоун, експерт по опаковки в глобалната консултантска компания за иновации PA Consulting.

“Големите марки са прекарали десетилетия и са инвестирали милиарди в обучение на клиентите относно отличителните опаковки - помислете за емблематичната бутилка кетчуп Heinz, бутилката спрей Flash или соевия сос Kikkoman”, посочва Стоун.

А алуминият е твърд и не може лесно да бъде оформен и стискан. Много ежедневни продукти разчитат на стискащи се опаковки - сосове, шампоани, препарати за миене на съдове, кремове. Освен това в много категории

потребителите искат да видят продукта,

който купуват, независимо дали става въпрос за цвета на сок, консистенцията на лосион или гъстотата на сос. Непрозрачността на алуминия премахва тази визуална връзка, допълва Стоун.

Всички тези фактори разколебават производителите, които осъзнават, че биха платили много скъпо, за да променят опаковките си. Освен това повечето видове алуминий, предназначен за хранителни цели, се нуждаят от вътрешни лакови или полимерни покрития, които също трябва да отговарят на насоките за рециклиране.

Производителите в САЩ се сблъскаха и с друг чисто икономически проблем. В началото на годината президентът Доналд

Тръмп въведе 25% мита върху вноса на стомана и алуминий,

а през юни те се увеличиха до 50%. Още през февруари лидерът в производството на напитки “Кока-кола” реагира и заяви, че това може да ги принуди да увеличат пластмасовите бутилки за сметка на алуминиевите кенчета. Компанията внася алуминий от Канада и се притеснява, че ставките ще се отразят върху цените на напитките. Тръмп наложи мита върху вноса на двата метала и по време на първия си мандат през 2018 г., но тогава производителите на кенчета бяха пощадени от санкциите. Този път обаче изключения за тарифите няма.

Все пак един британски стартъп е намерил решение,

което да улесни производителите в прехода им към алуминиеви опаковки. Meadow е създал цяла система, която да се приспособи към различни продукти. Те предлагат типично алуминиево кенче, което се поставя в кутия, предлагаща различни опции за дозиране в зависимост от съдържанието. Към горната част на кенчето може да се прикрепи помпа, дюза за пръскане, капачка за стискане, капачка на винт и всякакви други опции. Така например производителите на течен сапун могат да съчетаят кутията с помпа. Когато съдържанието на продукта свърши, потребителят предава алуминиевото кенче за рециклиране и си взима ново, поставя го в същата кутия и продължава да я използва.