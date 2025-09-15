Евтин билет за самолет – с ръчен багаж 40/30/20, всичко отгоре качва цената до 50% (Графика)

Колелцата на куфара не влизат в разрешените размери

Купувате евтин билет за самолет, стягате багажа и очаквате да пътувате леко, но на терминала ви искат още пари за куфара. Такава ситуация изобщо не е изключение напоследък на софийското летище, особено за полетите с “Раянер”.

Авиокомпанията в последните седмици реши рязко да затегне спазването на правилата за багажа, макар в някои случаи да стигаше до крайности и тормоз над пътниците.

За да избегнете неприятните изненади, трябва да сте наясно, че нискотарифните превозвачи “Раянер” и “Уизер” позволяват в самолета без допълнителни такси да се качите с ръчен багаж, който е с размери 40/30/20 см (виж графиката).

Това на практика е раница или съвсем малък куфар, който трябва да се събере под седалката. За всеки по-голям багаж - сак или куфар,

се иска допълнително плащане

Например ако добавите към закупения билет опцията рriority, ще може да вземете в самолета и куфар с размери 55/40/20 см с тегло до 10 кг. Друг вариант е да добавите чекиран багаж, който може да е с различни размери и тегло и който ще бъде натоварен в багажното отделение на самолета.

Допълнителните плащания доста често обаче се оказват поне 1/3 от цената на билета, а понякога гонят и 50%.

Например разходка от София до Франкфурт за уикенд в края на октомври с нискотарифна компания излиза 60 евро на човек за отиване и връщане. Ако решите да добавите рriority, за да вземете повече багаж, се иска доплащане от 27,25 евро. Въпреки това цената пак е по-ниска от тарифите на редовните авиокомпании, които за същия маршрут по същото време

ще ни вземат 137 евро,

като в тази цена е включен и малкият куфар с вас в самолета.

“Раянер” увеличи размера на безплатния багаж само преди дни, като досега позволените мерки бяха 40/25/20 см. Така компанията се опитва да поправи имиджа си след хилядите случаи на оплакващи се пътници, глобени за свръхбагаж със 75 евро само заради 1 см по-голям кураф.

Екип на “24 часа” реши да проследи как протича проверката на пътнциите и багажите им за един от полетите на ирландския превозвач на летище “Васил Левски” - София. Избрахме случайна дестинация - до Шарльороа, Брюксел, в 13,45 ч на 12 септември. За късмет на излитащите нито един от тях не бе глобен и дори проверен дали куфарът му, вървящ с опция priority, отговаря на размерите. Няколко човека поставиха безплатния си ръчен багаж в шаблона, за да се уверят, че не е твърде голям. Единствено затруднение срещна жена, която си беше взела много малко куфарче вместо ръчна чанта, но с малко повече усилия и тя успя да го пъхне в ограничителя.

Екипът ни обаче нямаше разрешение да разговаря със служителите на наземния оператор, който обслужва полетите на “Раянер” - “Голдер Хендлинг България”, за да ги попитаме какво трябва да направим, за да сме сигурни, че няма да бъдем глобени за твърде голям куфар. Освен това шаблонът, с който се измерва багажът, е опасан със синьо-жълта лента. Куфарът

трябва да влиза в очертанията ѝ,

гласи поставен надпис. Нямахме възможност да попитаме обаче какво точно означава това - дали лентата може да бъде застъпена, или не.

“Пoвeчeтo xopa, - 99,9% oт пътницитe ни, cпaзвaт пpaвилaтa. Teзи, кoитo ce нaлaгa дa плaщaт тaксa нa гeйтa, ca пoд 0,1%, нo тoвa вce oщe ca 200 000 дyши гoдишнo”, обясни директорът на “Раянер” Майкъл О'Лиъри по повод оплакванията на пътниците. И беше категоричен, че няма да се извинява за това, а напротив - окуражи и наземните си служители да “хващат онези, които мамят системата”. Увеличи бонусите за служителите си до 2,50 евро за всеки хванат нарушител, без лимит на броя им.

Междувременно българският министър на транспорта квалифицира поведението на “Раянер” като “арогантно” към правителствата - не само у нас, но и в другите държави. Според него позицията на авиокомпанията е: ние превозваме вашите граждани, как ще им го обясните, ако спрем полетите. Това им давало власт и правело транспортните министри безсилни, още повече че имали подкрепата и на лобито им в Брюксел.

Караджов припомни, че е внесъл промени в закона, с които

глобите за авиокомпаниите да се увеличат 10 пъти до 100 хил. лв.,

за да се защитят правата на пътниците.

Докато чакаме новите санкции да влязат в сила, добре е да знаем обаче и как сами да си помогнем. Всяка авиокомпания има различни изисквания за багажа и трябва да ги проверим внимателно. “Луфтханза” и Австрийските авиолинии например имат специален калкулатор за багаж, като разрешеният размер зависи от дестинацията и това дали сме в икономическа или бизнес класа. Преди да тръгнем от вкъщи, можем да премерим багажа си - и като тегло, и като сантиметри с рулетка. Това трябва да се документира и да се снима. В размера не би следвало да се включват колелцата на куфара, така че е добре да търсим такъв модел, при който те могат да се махат.

Важно е да сме добре информирани за това кога ни е полетът и да проверяваме редовно имейла си, сайта на авиокомпанията и на летището, за да сме в течение дали няма закъснения и промени в разписанието.