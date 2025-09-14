Шефът на БНБ влезе в управата на Европейската централна банка, от 1 януари ще може и да гласува решенията

Председателката на ЕЦБ Кристин Лагард призова България да следи строго за спазването на правилата при прехода към еврото

От 1 януари България ще има равен глас заедно с останалите държави - членки на еврозоната, за всички важни решения за монетарната политика и иикономическата стабилност на общността.

“Всяка една от 21-те държави има глас, който е равностоен на останалите, независимо колко малка или голяма е страната”

Това обяви шефката на Европейската централна банка Кристин Лагард след двудневно заседание на органа миналата седмица. На него за първи път присъства и гуверньорът на БНБ Димитър Радев. Той вече е част от Управителния съвет на ЕЦБ. Засега ще участва като наблюдател в заседанията, а от 1 януари 2026 г., когато България влиза официално в еврозоната, ще е пълноправен член.

Лагард публикува снимка в социалната мрежа Х, на която двамата се ръкуват. “След малко повече от 100 дни България ще стане 21-ата държава, която ще приеме единната ни валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в управителния съвет”, написа тя в публикация към снимката.

“България има гледна точка и може да я изрази на Управителния съвет и разчитам, че управителят Радев ще го прави. България ще има право на глас както всяка друга страна в еврозоната и ще може да участва активно в обсъжданията за монетарната политика на Европейската централна банка, която вече е и ваша банка, част от вашата тъкан. Геополитическите напрежения като неоправданата война на Русия срещу Украйна и трагичния конфликт в Близкия изток остават основен източник на несигурност. В контраст по-високите разходи за отбрана и инфраструктура, заедно с насърчаващи производителността реформи, ще доведат до растеж”, увери Кристин Лагард.

В речта си по време на заседанието Лагард заяви, че е “чудесно да посрещнем България в еврозоната и заедно да споделим единната европейска валута от 1 януари”. “Това ме връща няколко десетилетия назад, когато и ние приемахме еврото. И ние изпитвахме притеснения: Какво ще ни донесе тази промяна? Ще проработи ли веднага? Ще започне ли да функционира? Всичко се случи както трябва.

Изчезна кошмарната необходимост от обмяна на валута

при пътувания, при сделки и правенето на бизнес между държави-членки на еврозоната”, върна се назад във времето председателката на ЕЦБ.

И допълни, че еврото ще донесе значителни ползи за страната ни, като акцентира върху ролята на ЕЦБ за поддържане на ценова стабилност в средносрочен план. “България ще стане част от пазар с 350 милиона потребители, което ще отвори нови хоризонти за бизнес, инвестиции и растеж”, каза тя.

Шефката на ЕЦБ обърна внимание на това, че България вече е предприела мерки за управляем преход към еврото, което дава възможност на потребителите да проверят коректността на превалутирането. И призова властите да следят строго за спазването на правилата.

На първото заседание на банката с участието на Димитър Радев беше взето решение да се запази нивото на основните лихвени проценти. Лихвата по депозитното улеснение, която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ, остава 2%. Лихвата по пределното кредитно улеснение, плащана от банките при овърнайт заемане на средства с предоставяне на обезпечение, се задържа на 2,4%. Основната лихва по рефинансирането, по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица, се запазва на 2,15%.

Централната банка гарантира, че инфлацията ще се стабилизира до целевото ниво от 2%

в средносрочен план. Предварителните данни за инфлацията през август, оповестени от Евростат, отчитат леко ускоряване на инфлационния темп до 2,1 на сто в еврозоната спрямо 2% през юли. Икономическият растеж във валутния съюз остава стабилен на ниво 1,5% през второто тримесечие на 2025 г., отчетено на годишна база, което е леко ускорение спрямо темпа от 1,2 на сто, отчетен през първото тримесечие.

