Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Инфлацията втори месец се задържа на 5,3%

СНИМКА: Pixabay

Годишната инфлация у нас се задържа на 5,3% и през месец август, сочат данни на статистиката, разпространени преди малко. Месечната инфлация отново е 0,1%, колкото беше и през юли. 

Очаквайте подробности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Pixabay

