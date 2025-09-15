ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Aston Martin слага гуми-шпиони, които си "говорят" с асфалта!

Георги Луканов

[email protected]

2560
Новият Aston Martin Vantage Roadster. Снимки: Aston Martin

Английският производител Aston Martin обяви, че скоро ще оборудва новите си спортни автомобили с гуми с технологията Cyber ​​Tire на Pirelli. Те са много по-умни от останалите. Cyber ​​Tires могат да обработват данни за това какво се случва в контактната зона и да предават тази информация обратно на автомобила.

Разработена съвместно с Bosch, технологията Cyber ​​Tire използва сензор, монтиран във вътрешната част на протектора, който е свързан чрез Bluetooth с бордовите електронни системи на автомобила. Чрез измерване на промените в радиуса, които идват от различни нива на компресия, и свързването им с фактори като скоростта на колата, вида и налягането на гумата, температурата и нивото на износване, мозъкът на автомобила може да изгради подробна картина на поведението на гумата. Това създава представа за случващото се на асфалтовото ниво по начин, който никога преди не е бил възможен.

Тя може да разбере дали сте на път да получите аквапланинг или че току-що сте напуснали асфалтиран път и автоматично да настрои шасито, силовото предаване и системите за безопасност на автомобила, за да подобри производителността и да намали риска от инциденти.

САЩ обаче може да не ги получат поради опасения относно връзките на Pirelli с Китай. Американските закони  забраняват "продажбата и вноса на свързани хардуерни и софтуерни системи за превозни средства". Това може да попречи на Pirelli, която е 37% собственост на китайската Sinochem, да предлага гумите-шпиони на американския пазар.

Новият Aston Martin Vantage Roadster. Снимки: Aston Martin

