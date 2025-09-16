Honda обяви 120-те най-добри европейски маршрута в 25 държави. България не е в списъка.

Honda създаде интерактивна карта на най-добрите пътища за шофиране в Европа, за да отбележи края на продажбите на Civic Type R в Европа след близо три десетилетия. Картата включва повече от 120 зрелищни маршрута в 25 държави и позволява на шофьорите да открият вълнуващи пътища, легендарни маршрути и интересни места.

Това уникално ръководство е създадено от Honda, използвайки приноса на автомобилни експерти, ентусиасти на шофирането, както и собственици и фенове на Civic Type R от цяла Европа. За съжаление, България не е включена в списъка с 25 европейски държави, чиито пътища бяха избрани за тази карта. Има други страни от Балканите - Словения, Хърватия, Черна гора и Румъния.

Наречена Honda Dream Drives, колекцията от маршрути се простира от северната част на Шотландия до южната част на Испания. Картата включва легендарни маршрути като прохода Стелвио в Италия, магистралата Трансфъгарашан в Румъния и пистата North Coast 500 в северната част на Шотландия, както и по-малко известни маршрути, препоръчани от местни шофьори. Те включват впечатляващо шофиране през вулканичния пейзаж на басейна Кали в Унгария, както и криволичещите планински пътища около Пианенца в Италия, дом на ежегодното състезание Marco Rally.