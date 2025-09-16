Следващият Volkswagen Golf 9 ще се предлага и във версия класически хибрид, за да конкурира Toyota

Деветото поколение на Volkswagen Golf ще се предлага и във версия със самозареждащ се класически хибрид (HEV). По този начин Volkswagen иска да се конкурира с Toyota, за да се върне на върха на европейските продажби. Процесът на разработка на новата кола продължава и всички се чудят дали това ще е окончателният край за популярния дизелов TDI двигател.

Golf бе владетел на европейския пазар до 2022 г. Сега германският производител съсредоточава всичките си усилия върху фундаментално техническо "обновяване", за да може легендарният компактен автомобил отново да се превърне в лидер по продажби.

Доскоро се спекулираше, че следващият Golf ще бъде изключително електрически. Пазарната реалност диктува друго и Volkswagen няма да се откаже от своя модел от C-сегмента с двигатели с вътрешно горене. Това ще бъде първият хибриден Golf с технология за самозареждане.

Технологията е въведена и популяризирана от Toyota преди почти три десетилетия.

В момента Volkswagen продава MHEV и PHEV хибриди, а наскоро представеният T-Roc обяви че ще има и модификация на класически хибрид.

Бъдещият Golf HEV ще се предлага в две версии, и двете с предно задвижване. Под капака ще има четирицилиндров бензинов 1,5-литров TSI двигател. Базовата HEV хибридна версия ще има 136 к.с., докато версията от по-висок клас ще има двигател със 170 к.с. Идентичен с новия T-Roc, с който отново ще споделя платформа и двигател.

Благодарение на литиево-йонната батерия, новият Golf hybrid ще може да работи в електрически режим за определен период от време и в определени ситуации.