Чрез процеса за дигитална идентификация Yettel ID, клиентите вече могат да регистрират предплатен номер бързо, сигурно и изцяло дистанционно.

Yettel продължава да разширява възможностите на мобилното си приложение, като добавя още една напълно дигитална услуга – регистрация на предплатена SIM карта без нужда от посещение на магазин или попълване на хартиени документи. Процедурата отнема само няколко минути и може да бъде извършена навсякъде и по всяко време – директно през приложението Yettel. Необходимо е само картата да бъде закупена предварително.

Доскоро регистрацията на предплатена карта изискваше лично посещение на магазин на оператора или търсене на специализиран киоск за закупуване и активация. Сега процесът може да бъде извършен дистанционно и напълно самостоятелно – само с няколко лесни стъпки.

В последната версия на приложението Yettel, потребителят влиза в секция „Повече“ > „Подай нова заявка“ > „Регистрация на предплатен номер“. След въвеждане на номера на предварително закупената SIM карта, той преминава през сигурна дигитална идентификация чрез Yettel ID – със селфи и снимка на личната карта, подписва се електронно и получава незабавен достъп до услугата. Така, независимо дали у дома, на път или на излет в планината, новата предплатена карта може да бъде активирана за броени минути – директно от телефона.

„След като първи сред телекомите в България дигитализирахме ключови процеси като преноса на номер и активацията на нов абонаментен план в мобилното си приложение, логичната стъпка беше да улесним и потребителите на предплатени услуги. Вече няма нужда от чакане по опашки или търсене на специални киоски за регистрация – всичко се случва от дивана вкъщи. Това е бъдещето на телеком услугите – бързи, интуитивни и изцяло в ръцете на клиента“, коментира Стефан Димитров, директор „Дигитални продажби и маркетинг“ в Yettel.

Освен чрез дигитализирането на ключови взаимодействия със своите клиенти, Yettel продължава да развива мобилното си приложение и като платформа, предлагаща много повече от управление на традиционни телеком услуги. В него потребителите редовно получават ексклузивни промокодове за отстъпки – както на партньорски продукти, така и на редица устройства, предлагани в търговската мрежа на оператора.

Инициативи като „Промо вторник“ и „Петък с Yettel“ са добре познати на потребителите и се радват на значителен интерес. В допълнение към тях, абонатите на Yettel вече ще могат да се възползват и от специални оферти за смарт аксесоари. До края на септември с промокод от приложението, те могат да закупят безжични слушалки на половин цена – само 19,99 лв./ 10,22 евро и да ги получат във всеки физически магазин на Yettel в страната. Кодът може да бъде взет в секция „За теб“ в приложението и е валиден до 7 дни след активацията.