„Ниската лихва не винаги е най-добрата оферта.“ С този съвет започва разговорът ни с Мария Пейчева – кредитен консултант с над 15 години опит в банковия сектор

От брокер на недвижими имоти до управител на банков клон, днес тя е част от екипа на DVM Credit и предлага напълно безплатни консултации, за да помага на хората да вземат най-информираните и изгодни финансови решения

- Г-жо Пейчева, имате над 15 години опит в банковата сфера – от работа с ипотечни кредити до управление на клон. Кои са най-честите грешки, които хората допускат, когато решат да изтеглят кредит?

- Една от най-честите грешки, които наблюдавам, когато хората решат да изтеглят кредит – особено ипотечен – е, че не правят задълбочен анализ на финансовото си състояние и бъдещите си ангажименти. Много често се гледа само месечната вноска, без да се отчита как тя ще се отрази в дългосрочен план – при промяна на дохода, поява на нови разходи (като дете, кола, образование и др.) или дори покачване на лихвите.

Друга грешка е, че хората понякога не сравняват достатъчно оферти от различни банки или се подвеждат по ниска лихва, без да разбират пълната цена на кредита – такси, застраховки, условия по предсрочно погасяване.

Нерядко липсва и предварителна консултация с експерт. А именно тук ролята на кредитния посредник е от ключово значение – ние можем да помогнем на клиента да разбере цялостната картина, да направи реалистична преценка на възможностите си и да избере правилния продукт, съобразен с неговите дългосрочни цели.

Вярвам, че добре информираното решение води до сигурност и спокойствие, а моята мисия е именно да съм до клиентите в този важен за тях момент.

Мария Пейчева

- Какво всъщност представлява услугата на кредитния консултант и с какво се различава от това просто да влезем в банка и да попитаме за оферта?

- Услугата на кредитния консултант е не просто посредничество между клиента и банката, а стратегическо и персонализирано финансово съдействие. Разликата между това да посетите една банка и да се консултирате с независим кредитен посредник е съществена.

Когато отидете директно в банка, ще получите оферта – но тя ще бъде една: тази на самата институция. Няма гаранция, че тя е най-добрата спрямо вашия профил. Банковите продукти са различни – едни са по-подходящи за по-високи доходи, други – за по-малки самоучастия, трети – за специфичен тип заетост. Клиентът невинаги знае тези нюанси.

Кредитният консултант, от своя страна, работи с много банки. Неговата роля е да събере и сравни реални, актуални оферти, да анализира параметрите им спрямо възможностите на клиента и да изведе най-изгодния и устойчив вариант – не само като лихва, но и като обща цена, условия и гъвкавост.

Освен това, ние съдействаме с пълната документация, комуникацията с банките, процеса на одобрение, оценка на имота, преговори по условията и дори присъствие при сделката. За клиента това означава спестено време, нерви и – най-важното – сигурност, че прави информиран избор.

И не на последно място – услугата за клиента е безплатна, тъй като кредитните посредници се възнаграждават от банката, ако се сключи сделка. Това е печелившо решение за всички страни.

- Кредитните консултации, които предлагате чрез DVM Credit, са напълно безплатни за физически лица. Как става това възможно и какво включва една такава консултация от началото до края?

- Да, напълно вярно е – консултациите, които предлагаме чрез DVM Credit, са безплатни за физически лица. Това е възможно, защото ние като регистриран кредитен посредник получаваме възнаграждение от банките, с които работим, след реализация на кредита. Това по никакъв начин не оскъпява кредита за клиента – офертите, които предлагаме, са идентични или дори по-добри от стандартно предложените в клон. Това е регламентирано в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.“

Нашият ангажимент към клиента започва още от първоначалния разговор и включва:

подробна консултация относно доходи, самоучастие, възможности и очаквания;

анализ на конкретния клиентски профил и подбор на най-подходящите банкови оферти от над 10 банки;

предварително калкулиране на месечни вноски, такси, застраховки и обща стойност на кредита;

помощ при събиране и структуриране на необходимите документи;

комуникация с избраната банка, проследяване на процеса на одобрение и съдействие до получаване на финално становище;

съдействие при поръчка на пазарна оценка на имота, избор на нотариус и финализиране на сделката.

Целта ни е клиентът да премине през целия процес информирано, спокойно и уверено, като направи най-изгодния и устойчив за него избор – без да губи време, средства или възможности. За нас доверието и дългосрочните партньорства са най-ценни.

- На какъв етап от процеса по покупка на имот е най-добре клиентът да потърси кредитен консултант – преди избора на имот, при подписване на предварителен договор или след това?

- Най-добрият момент клиентът да се обърне към кредитен консултант е още преди избора на имот. Причината е, че предварителната консултация му дава яснота за това какъв е реалният му бюджет – какъв кредит може да получи спрямо доходите и самоучастието си, какви ще бъдат месечните вноски, какви допълнителни такси и разходи да очаква.

Когато клиентът вече е подготвен с тази информация, той търси имот в рамките на реалните си възможности, което му спестява време, напрежение и разочарования.

Случва се често да се потърси консултант след подписване на предварителен договор, но тогава времето за реакция е ограничено, а възможностите понякога са по-ограничени. Една предварителна среща или дори телефонен разговор преди този етап може да направи целия процес по-спокоен, структуриран и много по-успешен.“

- Наблюдавате ли промяна в нагласите на хората към кредитите в последните години – станахме ли по-информирани или по-импулсивни в решенията си?

- Определено наблюдаваме промяна в нагласите на хората през последните години. Клиентите стават все по-информирани – много от тях идват при нас с предварителни въпроси, проучили са различни банки, дори знаят какво е ГПР и какво означават допълнителните такси. Това е положителна тенденция и показва зрелост на пазара.

Но в същото време не липсват и импулсивни решения – особено когато става дума за покупка на „мечтания имот“. Понякога хората подписват предварителен договор без да са наясно дали могат да получат финансиране, или избират банка, без да сравнят условията в детайл.

Нашата роля като кредитни консултанти е именно в това – да насочим, да дадем яснота и да помогнем на клиентите да вземат информирано, а не емоционално решение. Така рисковете са по-малки, а процесът – по-спокоен и предвидим.

- Какви са основните предимства човек да се довери на посредник като вас, вместо да проучва сам пазарните оферти за ипотечни или потребителски кредити?

- Основното предимство на това да се работи с лицензиран кредитен посредник като DVM Credit е в експертизата, достъпа до целия пазар и индивидуалния подход. Ние познаваме в детайл условията на всички банки и знаем кои от тях са подходящи за конкретния профил на клиента – според доход, професия, кредитна история, тип на имота и др.

Освен това спестяваме огромно количество време и усилия. Вместо човек да обикаля от банка в банка, да събира и сравнява оферти с различни параметри и скрити условия, ние правим това вместо него – прозрачно и професионално. Получава достъп до най-добрите условия на пазара, без да заплаща нищо, защото нашата услуга е напълно безплатна за физически лица.

И не на последно място – ние сме с клиента от самото начало до финализирането на сделката. Помагаме му с документи, преговаряме с банките, даваме насоки и спокойствие през целия процес. Това е огромна стойност, която трудно може да бъде заменена от самостоятелно проучване.

- Бихте ли ни споделили реален случай, в който чрез вашата помощ клиент е успял да получи по-добри условия по кредит и да избегне финансови рискове?

- Разбира се – ще ви дам един реален пример от последните месеци. Към нас се обърна младо семейство, което вече беше избрало имот и дори подписало предварителен договор. Те бяха започнали разговори с една конкретна банка, но не бяха сигурни дали това е най-доброто предложение. След като направихме пълен анализ на финансовия им профил и сравнихме условията в над 10 банки, установихме, че можем да договорим за тях значително по-добра лихва, както и по-ниски такси по кредита.

В допълнение, в хода на процеса се оказа, че избраната от тях банка не приема определен тип доход, който те имаха, а който друга банка отчита като стабилен. Ако бяха продължили сами, най-вероятно щяха да получат отказ или да се наложи да променят структурата на кредита с по-неизгодни условия. Благодарение на нашата намеса, успяхме да финализираме сделката с партньорска банка при по-добри условия и в кратки срокове, без стрес за клиентите.

Това е само един от многото примери, които потвърждават колко важно е човек да има професионален съветник до себе си, когато поема ангажимент като ипотечен кредит.