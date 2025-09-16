Досега компанията е вложила над 7 млрд. долара в развиващите се пазари

Основаният от българите Атанас Бостанджиев и Първолета Щерева инвестиционен фонд GemCorp инвестира близо 2 млрд. долара за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда, Ангола, съобщава световната медийна агенция Bloomberg. Базираният в Лондон фонд притежава 90% дял в новооткритата рафинерия, а държавната компания Sonangol държи останалата част. Правителството на Ангола ще запази пълен контрол върху суровия петрол и рафинираните продукти по модел „такса за услуга“.

Инвестицията, реализирана от международната компания с български корени ще намали зависимостта на африканската страна от вносни горива и ще укрепи енергийната й сигурност, коментират наблюдатели.

Церемония по откриването на 1 септември т.г., на която присъства президентът на Ангола Жоао Лоуренсу, отбеляза старта на дългоочакваното съоръжение.

Очаква се рафинерията да започне производство до края на годината. Заводът първоначално ще преработва 30 000 барела суров петрол на ден и ще доставя достатъчно дизел, керосин, мазут и нафта, за да задоволи около 10% от националното търсене.

Това е стратегически актив, който засилва енергийната сигурност на Ангола, създава работни места и намалява зависимостта от внос, убеден е министърът на минералите и петрола Диамантино Азеведо.

Заводът е първият, построен след обявяването на независимостта през 1975 г.

В свое изявление ръководството на GemCorp, цитирани от изданието Standart&Poor’s Global също определя проекта като „решителна стъпка към енергиен суверенитет и национална конкурентоспособност“ за африканския производител на петрол, който в исторически план винаги е изнасял суровия си петрол в чужбина, за да бъде рафиниран в Азия и Европа.

Според Хорхе Ферейра, координатор на рафинерията в Кабинда, регионът е получил първия си суров петрол от терминала Малонго на Chevron Corp и ще започне тестово производство, като се очаква пробите да продължат около три месеца. Търговските продажби се очаква да започнат до края на годината, допълни той.

Проектът ще увеличи капацитета си до 60 000 барела на ден във втората фаза.

Кабинда, където се намират основните операции на Chevron, е отделена от останалата част на Ангола посредством ивица земя, принадлежаща на Демократична република Конго, допълва Bloomberg.

През март 2024 г., главният изпълнителен директор Атанас Бостанджиев заяви пред изданието The Africa Report, че основаната от него Gemcorp си е поставила за цел да набере повече от 1 млрд. долара, които да инвестира в Африка, а новооткритата рафинерия доказва, че фонд мениджърът на развиващите се пазари е надхвърлил почти двойно амбициозните си цели, отбелязват финансови анализатори.

GemCorp е основана през 2014 г. и оттогава е инвестирала 7 милиарда долара в развиващите се пазари. Компанията има над 500 служители в цял свят, както и представителства в Съединените американски щати, Близкия Изток, Азия и Африка. Тя комбинира вертикалния анализ на бизнесите със заострено внимание към икономическата и политическа ситуация, коментира главният инвестиционен директор Първолета Щерева.

По думите на Бостанджиев, средната годишната възвращаемост е около 12%, докато възвращаемостта от инвестиции в Африка достига между 13% и 14%. Управляваното от него дружество се фокусира върху инвестиции с фиксиран доход и частни заеми, както и с инструменти със средносрочен живот от две години. Това означава, че възвращаемостта е по-плавна, отколкото за публичен или частен капитал, така че „частният кредит е правилният начин да реализирате експозиции в Африка“, допълва той. GemCorp има за цел да инвестира поне 10 милиарда долара в континента в рамките следващия десетгодишен период.

Базираната в Лондон компания, която се фокусира върху дългови инвестиции, м.г. получи зелена светлина от правителството на ОАЕ за разкриването на регистриран в Абу Даби фонд мениджър.

През 2023 г. GemCorp придоби дял във вятърния парк Lake Turkana в Северна Кения, собственост на холдинга Osprey, който е най-големият действащ вятърен парк в Африка.

Възвращаемостта на частния капитал, разказва Щерева, често е бивала „нулирана“ от невъзможността да се управлява валутния риск. Gemcorp използва пари, както и опциите за хеджиране на валутни колебания, нестабилността в цените на петрола, промените в лихвените проценти и различните стратегии за „изключване на риска“ на фондовия пазар.

Дружеството отпуска заеми в долари и обръща внимание на това как компаниите, които подкрепя, генерират своите приходи. Държавните кредитополучатели и износителите като цяло са предпочитани пред юридически лица, които обслужват основно вътрешните пазари, разяснява Щерева.

Gemcorp инвестира в Ангола от 2014 г. и е мажоритарен акционер в Петролната рафинерия Cabinda в северната част на страната. Банките, подпомагащи финансирането на проекта включват Арабската банка за икономическо развитие в Африка, Южно Африканската корпорация за индустриално развитие и Banco de Fomento Angola. По време на посещение в Ангола през януари 2024 г., държавният министър на Обединените арабски емирства Шахбут Нахаян Ал Нахаян изтъкна, че ОАЕ иска да инвестира в транспортния сектор в района на Кабинда.

Първолета Щерева от Gemcorp вижда възможности за по-нататъшни инвестиции на ОАЕ в страната. Ангола, отбелязва тя, има огромни количества плодородна земя, която може да помогне на Емирствата да постигнат по-голяма продоволствена сигурност. От министерството на селското стопанство в Ангола са категорични, че страната разполага с почти 58 милиона хектара за развитие на земеделие, включително 35 милиона хектара обработваема земя. Само около 15% от нея в момента се използват, а 20% се считат за подходящи за напояване. Земеделието в Ангола, допълва Щерева, „може да бъде област на огромен растеж“.