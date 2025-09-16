Годишната инфлация втори месец стои на 5,3%

В края на лятото хотелите, заведенията и самолетните билети са продължили да поскъпват

Годишната инфлация у нас през август остава на същото високо ниво, на което беше и през юли - 5,3%, показват данните на НСИ, публикувани в понеделник. Месечната е 0,1%.

Измерена по хармонизирания индекс, годишната инфлация е 3,5% и тя почти съвпада с прогнозите на институциите. Например според БНБ средногодишната инфлация в България по този индекс трябва да бъде 3,8%. Европейската комисия прогнозира годишна инфлация за страната ни от 3,6%, която да спадне до 1,8% през следващата година. В есенната прогноза за еврозоната на Европейската централна банка се посочва, че общата инфлация ще се увеличи през последните месеци на 2025 г., след което ще намалее и ще варира около целевото равнище от 2% през първото тримесечие на 2026 г.

В еврозоната средното ниво на годишната инфлация през август е 2,1% и България на практика е в първата десятка по поскъпване.

През август има типично за края на лятото увеличение на цените на определени стоки и услуги, но няма нищо, което да е поскъпнало необичайно много. Най-силно са се увеличили цените в група “Съобщения” (с 0,9%), като това се дължи най-вече на поскъпването на куриерските услуги (виж графиката).

На пазара на храни през август има познатата лятна динамика. Някои зеленчуци като краставиците и пиперът например са скочили рязко. Плодовете са отчели ръст на цените 3 до 4%. За сметка на това намаление на цените има при дините и пъпешите - с 10,5%. Картофите също са поевтинели с 10,2%.

Не е изненада, че в разгара на летния сезон се повишават цените на ресторантите и хотелите - август е част от т.нар. висок туристически сезон, а намаленията започват чак през септември.

Билетите за международните полети са поскъпнали с 10,4%. Ресторантите - с 1% в сравнение с юли, а пакетните услуги за туристически пътувания - с нови 0,7%.

През август има забележително поскъпване на шофьорските курсове (5,3%). Увеличили са се цените на бойлери, прахосмукачки, хладилници и велосипеди. Регистрирано е увеличение при лекарските услуги с 0,6%, стоматологичните услуги (0,4%), услугите в медицинските лаборатории (0,3%), а лекарствените продукти са поскъпнали с 0,1%.