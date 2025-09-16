С iPhone 17 Apple май заряза иновациите, а търси да догони конкуренцията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-сетне компанията от Купертино успя да представи батерии, които издържат

Всяка година в началото на есента технологичният свят тръпне, защото предстои премиерата на новите устройства от Apple. И така е още от премиерата на първия iPhone, който преобърна представите ни какво трябва да представлява мобилният телефон.

И докато беше жив Стив Джобс, тези премиери наистина бяха легендарни събития, а всеки нов iPhone преобръщаше представите за иновациите в смартфоните.

Преди седмица Apple отново вдигна завесата и представи iPhone 17 серията – стандартен модел, Pro и Pro Max, както и новия iPhone Air. Въпросът, който всички си задават, е: Какво ново има и струва ли си смяната спрямо миналогодишните модели?

И отговорът е доста тъжен за компанията от Купертино - еволюция и догонване на конкуренцията, но някак си шокиращи иновации липсват.

Кое е новото?

Най-новото определено е iPhone Air – опитът на Apple отново да въведе иновация с по-лек и този път по-тънък iPhone. След като основният конкурент Samsung вече година предлага такъв модел под името Galaxy S25 Edge. А от Купертино вече са пробвали да наложат по-компактен модел с iPhone mini, но след едва две поколения той беше прекратен заради ниски продажби и слаб интерес.

iPhone Air е най-тънкият и лек модел на Apple досега. С титаниева рамка и Ceramic Shield 2 той изглежда като дизайнерски обект, но запазва мощния чип и добрите камери от iPhone 17.

Компромисът е предвидим – по-малък корпус значи и по-малка батерия. Така Air е по-подходящ за хора, които търсят елегантен и лек телефон, отколкото за тези, които искат максимална издръжливост.

Също значителна промяна има при Pro моделите, тази година Apple направи странен избор – класическият черен цвят изчезна. Вместо обичайното разнообразие опциите са сведени само до три – сребристо, тъмносиньо и новия оранжев акцент. Това прави серията по-ограничена от всякога, макар че именно оранжевото се откроява като най-смелия и запомнящ се цвят.

Какво е по-добро?

•Дисплей: най-накрая и стандартният iPhone получава 120Hz ProMotion екран. Разликата е осезаема – всичко изглежда по-гладко и динамично. Това е “малка победа” за хората, които не искат Pro версия. Но и това е доста закъснял ход, 120- херцови дисплеи отдавна предлагат почти всички производители на смартфони, дори и на модели от по 350 лв.

•Батерия: тук Apple най-сетне направи крачка напред. Дори обикновеният iPhone 17 издържа с часове повече спрямо iPhone 16, а Pro моделите могат да изкарат почти два дни при умерена употреба.

Това е може би най-важната практическа промяна.

•Камери: базовият модел вече разполага с два 48MP сензора, което е сериозен ъпгрейд. Снимките са по-детайлни, особено вечер, а Pro версиите продължават да носят най-доброто от Apple за фото и видео.

Къде са проблемите?

•Иновациите: да, има подобрения, но много от тях изглеждат като наваксване – 120Hz дисплей и по-голяма батерия са неща, които конкурентите предлагат от години.

•Дизайн: визията остава позната. iPhone Air е интересна новост с по-тънко тяло и елегантна линия, но като цяло няма усещане за радикална промяна.

•Цена: Pro моделите са по-скъпи от всякога. Да, носят повече памет и мощ, но цената се превръща в бариера за все повече потребители.

Струва ли си?

Ако идваш от iPhone 15 или по-стар модел – да, iPhone 17 е смислена стъпка напред. По-добър дисплей, по-издръжлива батерия, по-силни камери – все фактори, които реално се усещат.

Спрямо iPhone 16 разликата не е толкова голяма. Да, ще усетиш по-добрата батерия и дисплея, но вероятно няма да получиш “нов телефон”, а просто по-изпипана версия на това, което вече имаш.

iPhone 17 е най-добрият iPhone досега – това винаги е така. Но този път е повече еволюция, отколкото революция. За някои това е точно, от което имат нужда – надежден и по-завършен телефон.

За други ще остане усещането, че Apple вече играе по-сигурно и по-малко рисково.

И самата премиера на новите айфони тази година бе доста скромна.