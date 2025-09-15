Повечето европейски борси приключиха сесиите си с ръстове

Европейските фондови пазари приключиха днешните си сесии предимно с повишения на фона на новината за споразумение между САЩ и Китай за платформата за социални медии "ТикТок" (TikTok), съобщи Си Ен Би Си.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 нарасна с 0,4 на сто до 557,04 пункта. В Лондон FTSE 100 остана в червената зона със спад от 0,07 на сто до 9277,03 пункта. Френският CAC 40 прибави 0,92 на сто до 7896,93 пункта, пише БТА.

На германския пазар инвеститорите се въздържаха от по-активни действия преди решението на Управлението за федералния резерв на САЩ за лихвените проценти в сряда. Индексът DAX завърши сесията с повишение от 0,21 на сто до 23 748,86 пункта, като върна част от междинните печалби до около 0,7 на сто. MDAX – индексът на средноголемите компании – се повиши с 0,98 на сто до 30 469,96 пункта.

Експерти от "Ю Би Ес" (UBS) коментират пред ДПА, че германският бенчмарк остава в консолидация под 100-дневната средна линия, след като наскоро не успя да пробие важна тренд линия. Пазарният наблюдател Томас Алтман от "Кю Си Партнърс" (QC Partners) посочи, че малко от оптимизма на "Уолстрийт" преди заседанието на УФР се усеща в Европа.

Стратегът на капиталовия пазар Юрген Молнар от брокерската компания "Робомаркетс" (Robomarkets) отбеляза, че инвеститорите очакват понижение на лихвите в САЩ. Според него всичко друго би било "спусък", който "да изключи тока" на Уолстрийт и съответно на DAX. Експертите смятат, че вероятността УФР да намали лихвите с половин процентен пункт е малка, макар че не изключват подобна възможност.

При отделните компании акциите на датския разработчик на вятърна енергия "Йорстед" (Orsted) се понижиха с над един процент, след като компанията обяви план да набере 60 млрд. датски крони (9,4 млрд. долара) чрез емитиране на нови акции с голяма отстъпка – 66,60 датски крони за акция при цена от 200 крони при затварянето в петък.

Книжата на "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) в Копенхаген се повишиха с 2 на сто, след като Европейската агенция по лекарствата одобри използването на пероралния медикамент "Рубелсус" (Rybelsus) за лечение на сърдечносъдови проблеми.

Във Великобритания предстои натоварена седмица заради държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той и съпругата му Мелания пристигат във вторник вечерта и ще прекарат сряда в замъка Уиндзор с крал Чарлз и кралица Камила, а в четвъртък са планирани разговори с министър-председателя Киър Стармър.

Последните данни за инфлацията в страната ще бъдат публикувани в сряда, ден преди заседанието на "Банк ъф Ингланд", от която не се очаква намаление на лихвените проценти.

Фокусът на инвеститорите остава върху заседанието на УФР на САЩ в сряда. Скорошни икономически данни показаха отслабване на пазара на труда и забавяне на инфлацията, което подхранва очакванията за понижение на лихвите.

Според инструмента "ФедУоч" (FedWatch) на Чикагската компания за финансови услуги Си Ем И (CME) пазарът оценява с 96,2 на сто вероятността централната банка да намали лихвите с четвърт процентен пункт, докато шансът за по-голямо намаление с половин процентен пункт е 3,8 на сто.

В Азия пазарите отчетоха смесени резултати, като инвеститорите следят разговорите между САЩ и Китай, започнали в неделя в Мадрид, Испания.