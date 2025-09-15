ЕК: Противоречиви са прогнозите за добивите от летни култури в Украйна

Прекомерните юлски дъждове са забавили жътвата и са попречили на качеството на зърното и рапицата, докато продължителната суша в южните и източните региони е понижила очакванията за добив на летни култури, пише в септемврийското издание на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC MARS Bulletin) - Глобална перспектива за Украйна.

Украйна преживя необичайно сухи условия през лятото в южните и източните области, което доведе до добиви доста под средните за летни култури там. За разлика от това, адекватното водоснабдяване и липсата на силен топлинен стрес подпомогнаха положителните перспективи за добив в северните и западните региони, въпреки забавеното развитие. Системата за мониторинг продължава да се подобрява чрез използването на сателитни данни с висока разделителна способност, което дава възможност за по-прецизен, специфичен за отделните култури анализ, пише в доклада.

Малко под средните прогнози за добивите от зимни култури

Сухото начало на лятото на 2025 г. се е отразило отрицателно на последните етапи от развитието на зимните култури в централните области. На запад кампанията за прибиране на реколтата е била възпрепятствана от прекомерните валежи през юли, които са свалили качеството както на зърнените култури, така и на рапицата. Като цяло очакванията за добив на зимни култури са били малко под средните. Докато прогнозите за производството на пшеница и рапица са над петгодишната средна стойност, благодарение на увеличената засята площ, се очаква производството на ечемик да спадне под средната стойност, тъй като площта е значително намалена, пише БТА.

Положителни прогнози за добивите през лятото на запад и север, отрицателни на юг и изток

Постоянните дефицити на валежи през по-голямата част от лятото в южните и източните области оказват неблагоприятно въздействие върху добивите на царевица, слънчоглед и соя. За разлика от тях северните и западните области са се възползвали от подходяща почвена влага, което е позволило на летните култури да запазят потенциала си за добив въпреки закъсненията от късното засяване и поникване. На национално ниво добивите от царевица за зърно и соя се очаква да надвишат петгодишната средна стойност, докато прогнозите за добивите от слънчоглед са да останат под средната стойност.