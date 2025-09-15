Очаква се САЩ и Великобритания да сключат сделки на стойност над 10 млрд. долара

САЩ и Великобритания планират да сключат икономически сделки на стойност над 10 милиарда долара (повече от 8,5 милиарда евро) по време на визитата на американския президент Доналд Тръмп в Кралството тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на висши американски служители.

Очаква се двете страни да сключат търговско споразумение с три раздела: ново партньорство в областта на науката и технологиите с цел укрепване на технологичните им сектори, взаимно сътрудничество в областта на ядрената енергетика и развиване на сътрудничеството в областта на отбранителните технологии.

Тръмп ще пристигне утре във Великобритания за своята безпрецедентна втора държавна визита. В сряда кралят на Обединеното Кралство Чарлз Трети ще приеме американския президент в замъка Уиндзор, а в четвъртък посещението ще продължи в резиденцията на премиера Киър Стармър в Чекърс.

През юли Тръмп бе на петдневно частно посещение в Шотландия. Той остана пет дни в британската провинция, където имаше срещи с британския премиер, първия министър на Шотландия Джон Суини и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, припомня Ройтерс.