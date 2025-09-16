Любомир Дацов: Разговорът за бюджета за 2026 г. закъснява, което издава несигурност в партиите

0,1% не е увеличение на инфлацията. Август е месец с естествено ниска инфлация. Освен това е естествено тя да нараства заради специфичния пазар на труда - 25% нарастване на работните заплати в публичния сектор и 18-25% в останалите сектори. Така финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, коментира данните на НСИ от вчера, според които годишната инфлация се задържа до 5,3% през август.

Много хора предпочитат да има динамика и да растат бързо заплатите. Но времената на растеж дори когато са положителни, водят до това, че една част от хората се оправят много по-добре, защото масата трудно реагира на бързите промени. Това личи в доходите ни. Дори в добри времена на общ растеж, когато той е прекалено бърз, разслоението в обществото се увеличава, предупреди Дацов.

Доходите изпреварват инфлацията, но вече има значителни знаци за намаляване на производителността на труда, губим пазари, губим износ, най-вече при индустриално производство, имаме 4-5% ръст на вноса, и то основно за стоки за потребление. Потреблението бумти. Едновременно с това няма достатъчно производство и затова цените са високи, обясни още той.

Дацов обърна специално внимание на пазара на електропотребление, който е много специфичен и трябва да бъде изследван - има какво да се направи и от гледна точка на ефективност, зависимости, кой може да влезе и излезе от него. Във всяка една област има 4-5 човека, които контролират част от пазара, смята финансистът.

Той коментира и изпълнимостта на бюджета. Според него няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове. Защото събираемостта няма как да се повиши особено много на този етап. Сивият сектор е много специфичен в България, смятам, че не е 30%, а около 15%, но той е концентриран в няколко основни сектора и там нещата са големи. Земеделие, туризъм и ресторантьорство, забавление, каза Дацов.

За тази година няма условия да се надвиши дълга, за тази година, ако бъдат изпълнени всички закани за разходи, дефицитът ще е към 5%. Но според Дацов финансовото министерство ще го свали до 2,9% - като задържа разходи, една част от тях ще бъдат прехвърлени към следващата година, а други - капиталовите, просто няма да бъдат изпълнени.

Все още не сме чули политическите приоритети за бюджета за следващата година, което не е добре, това говори, че може да има някакви съмнения. Някои от коалицията говорят за промяна на данъчното законодателство. Явно партиите оценяват, че ще има избори скоро, защото такова консолидиране се прави в такъв случай, коментира Дацов. Той се надявам да не се въведе прогресивен данък, защото може да направя разликата между двата вида облагане и подоходното не е по-добро. "Неравенствата понякога се мерят на база на текущи доходи, но може да се мерят и през разделението на собствеността, което е доста различно и по този начин става ясно, че неравенството не е толкова голямо."