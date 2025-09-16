Митата на Тръмп върху вноса на автомобили и части от Япония влизат в сила днес

Съединените щати започват от днес официално да прилагат 15-процентна митническа ставка върху вноса на автомобили и автомобилни части от Япония в съответствие с търговското споразумение между двете страни, предадоха световните агенции, като се позоваха на администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава БТА.

В указания на Американската митническа и гранична защита се уточнява, че по-ниската ставка влиза в сила за пътнически и лекотоварни автомобили и автомобилни части от Япония, въведени за потребление или изтеглени от склад след 12:01 ч. източно лятно време на 16 септември 2025 г.

По-рано този месец президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед за прилагане на сделката, с която бе определена максимална ставка от 15 на сто за повечето японски продукти, включително автомобили. Япония настояваше за намаление на митото от досегашните 27,5 на сто, което бе счетено за решаващо за автомобилния сектор – ключов двигател на японската икономика.

Главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши приветства решението на Вашингтон, като го определи като "стабилно изпълнение" на двустранната сделка, предаде Киодо. На редовна пресконференция той заяви, че тъй като ставката остава по-висока от равнището преди началото на търговската политика на Тръмп през април, японското правителство ще проучи изцяло въздействието и ще предприеме всички възможни мерки.

Американската митническа ставка върху вносните автомобили бе повишена от 2,5 на сто. След подписването на търговското споразумение между Вашингтон и Токио през юли, на 4 септември Тръмп издаде указ за официалното му прилагане.

Междувременно главният преговарящ по митата на Япония Риосей Аказава, който е и министър на икономическото съживяване, заяви, че Токио ще продължи да настоява САЩ да спазват ангажимента си да не налагат по-високи мита върху фармацевтични продукти и полупроводници в сравнение с други държави. "Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със Съединените щати, така че резултатът да бъде от взаимна полза", каза Аказава.