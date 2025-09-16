Цените на петрола запазиха ръстовете си в азиатската търговия

Цените на петрола защитиха ръстовете си от последните няколко дни в азиатската търговия днес. Фючърсите върху сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, за доставки през ноември се търгуваха за 67,52 долара за барел – с осем цента повече в сравнение с понеделник. Американският суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 10 цента до 63,40 долара, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Петролният пазар остава фокусиран върху възможни нови санкции на Запада срещу Русия. През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп обвърза допълнителни американски санкции с условието всички държави от НАТО да въведат високи мита върху китайския внос и да спрат покупките на руски петрол.

По данни на Блумбърг Европейският съюз обмисля да наложи санкции на компании от Индия и Китай, ако участват в търговията с руски петрол. Мярката може да бъде включена в нов пакет от ограничителни действия.

Търговията с петрол се движи в тесни граници през последните месеци. Сред факторите, които влияят на пазара, са войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, както и напрежението между отслабналото търсене и свръхпредлагането. Очакваното утре решение на Управлението за федералния резерв на САЩ за понижаване на лихвените проценти може да подкрепи търсенето, отбелязват анализатори.

Междувременно Международната агенция по енергетика отбеляза в свой доклад, че светът трябва да изразходва около 540 милиарда долара годишно за търсене на петрол и газ, за да запази сегашния добив до 2050 г. Естественият темп на намаляване на добива от световните петролни и газови находища се ускорява заради по-голямото използване на шистови и дълбоководни ресурси, съобщи агенцията днес.