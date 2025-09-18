2027 г. ще бъде емблема на промяна за транспорта в София.

София е на прага на най-мащабната си инфраструктурна промяна за последното десетилетие. Второто разширение на третата линия на метрото ще прекрои транспортната карта на столицата, като премине през кварталите “Гео Милев” и “Слатина” и достигне до бул. “Цариградско шосе” и емблематичната зала “Арена София”. По новото трасе ще бъдат изградени шест метростанции, а дневният пътникопоток се очаква да достигне около 75 хиляди души - значително над средното за цялата мрежа. За квартали, които от години страдат от липсата на удобен транспорт, това ще бъде истинска революция.

Строителството започна през 2023 г. и напредва с впечатляващи темпове. По данни на Столичната община 1/3 от проекта вече е изпълнена, а завършването е планирано за 2027 г. Очакванията са автомобилният трафик в района да намалее с около 25%, а вредните емисии и фините прахови частици с десетки хиляди тонове годишно. Така метрото отново доказва, че е най-ефективният инструмент за справяне с мръсния въздух и задръстванията в София.

„Арена София“ и „Тракия“ - новите символи

Две от ключовите метростанции по трасето са “Арена София” и “Тракия”. Първата е готова 40%. Изпълнени са укрепващите конструкции с шлицови стени, “миланските” покривни плочи, изкопите под тях и дънните плочи. Готови са и външните подперонни стени, а в момента се работи по вътрешните и предстои изграждане на перонните плочи. Станцията е разположена на бул. “Асен Йорданов”, точно пред едноименната спортна зала и в близост до “София Тех парк”. Вестибюлът ще има два входа – западен, водещ към “Арена София”, и източен, разположен при спирките на градския транспорт.

Метростанция “Тракия” и оборотният участък с подземен паркинг са изпълнени около 30%. Шлицовите стени вече са изградени, а до края на септември ще бъдат готови и покривните плочи. Дънната плоча на блок 1 е завършена, а в момента започват масови изкопни дейности за останалите блокове. Над станцията ще бъде изграден двуетажен паркинг с 230 места, включително 28 за хора с намалена подвижност, което ще превърне зоната в модерен транспортен възел с възможности за “паркирай и пътувай”.

Двете метростанции се изпълняват от ДЗЗД “Метробилд Изток”, с главен изпълнител “Джи Пи Груп” АД.

Технологии на европейско ниво

Разширението на третата линия е инженерно предизвикателство. Тунелите отново се прокарват с пробивна машина с противоналягане - технология, вече позната на София от строителството на централния участък на линията през 2017–2019 г., когато TBM “Витоша” изгради над 7 км тунели. Щитов метод е използван и при изграждането на линия 1 между “Сердика” и стадион “Васил Левски”.

До момента е напълно завършен участъкът между метростанциите “Арена София” и “Тракия”, строителството между станциите “Арена София” и “ЦСКА” продължава. Общата готова дължина на тунела вече е 1500 метра. Прокопаването на тунела се извършва от ДЗЗД “ДВУ 21”. В него влизат турската “Дoyш Иншaaт Be Tиджapeт”, “Ултpacтpoй” EOOД и “Bиa Koнcтpyкт Гpyп” EOOД.

Метростанциите се изграждат по т.нар. милански метод top-down, който позволява строителството да започне от повърхността надолу, а уличната инфраструктура се възстановява още по време на строителството. Така се минимизират неудобствата за жителите на кварталите и животът в града продължава с относително малко смущения.

София 2027 - визия за бъдещето

Днес строителните площадки в източната част на столицата са оживени, а тунелопробивната машина напредва със стабилни темпове. Станция “Арена София” вече се оформя конструктивно, а при “Тракия” активно се работи по конструкцията и паркинга. Макар завършването да изглежда далечно, 2027 г. се очертава като символ на ново начало за градския транспорт.

Когато трасето бъде пуснато в експлоатация, софиянци ще получат не просто още шест метростанции, а изцяло ново качество на придвижване – бързо, удобно и екологично. Инвестицията в метрото е не просто инфраструктура, а инвестиция в здравето и комфорта на града, който смело строи бъдещето си под земята, за да освободи пространство и чист въздух за живота над нея.

Очаква се освен транспортни и екологични ползи новото трасе да стимулира и икономическото развитие на града. Зоните около “София Тех парк” и спортните съоръжения ще станат още по-достъпни за бизнес и инвестиции, а “Слатина” и околните квартали ще се превърнат в модерни и предпочитани места за живеене.