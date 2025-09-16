Ка Ел Ем отменя отново десетки полети поради стачка на наземния персонал

Авиокомпанията Ка Ел Ем (KLM) е отменила множество полети от летище „Схипхол" в Амстердам за сряда заради планирана стачка на наземния персонал, съобщи телевизия Ен О Ес, цитирана от БТА. Според уебсайта на летището промени вече са отразени в разписанието.

Стачката е организирана от два синдиката и е ново изостряне на конфликта между тях и авиокомпанията, отбелязва в. "Алгемеене Дагблад". Синдикатите оспорват колективния трудов договор, сключен от Ка Ел Ем с три други профсъюза, според който заплатите се увеличават с 2,25 на сто. Според тях това не компенсира инфлацията.

Миналата сряда сутринта също имаше стачка на наземния персонал. Тогава протестиращите преустановиха работата си за два часа: от 8:00 до 10:00 часа. Този път наземният персонал ще преустанови работата си за четири часа.

Наземният персонал включва служители, които товарят и разтоварват багаж, преместват самолети и обслужват пътниците. Спирането на работата им води до сериозни последствия за въздушния трафик. Миналата седмица Ка Ел Ем отмени над 100 полета, а засегнатите пътници бяха около 27 000, припомня изданието.

Съдът вече два пъти е спирал планирани стачки в Ка Ел Ем. През юни профсъюзите възнамеряваха да стачкуват 24 часа, а в началото на юли – осем часа, но по искане на авиокомпанията съдът ги отмени.